Самедов, Витиньо, Смолов и другие супергерои 23-го тура РФПЛ

Герой – Александр Самедов («Спартак»)

Возможно, самый огненный матч всего чемпионата завершился сверхэмоциональной победой «Спартака». В первом тайме красно-белые задавили «Зенит», забил Промес, но моментов хозяева упустили массу, гости же кроме спорного эпизода с рукой Комбарова ни на что не сподобились. Добавил скорости «Зениту» после перерыва выход Олега Шатова, «Спартак» прижался, а Дзюба использовал свой момент, забив родной команде в четвертой игре подряд.

Решающей же стала замена Массимо Карреры – в экстаз «Открытие-Арену» привел точный удар Самедова, после чего соперники принялись транжирить моменты. В конечном итоге «Спартак» выстоял и подобрался невообразимо близко к чемпионству – теперь плюс десять от ЦСКА, плюс одиннадцать от «Зенита». Такое, похоже, не отыгрывается.

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Герой – Витиньо (ЦСКА)

ЦСКА и «Ростов» продолжают решать разные турнирные задачи, и их матч на «ВЭБ-Арене» также ожидался с большим интересом, хотя изначально было ясно, что суперголевым он не получится. В итоге мячей не было забито вовсе, но ближе к победе были армейцы, и это без Дзагоева и Тошича. Впрочем, Алану теперь еще предстоит повоевать за место в составе, поскольку оттянутый назад Витиньо сыграл великолепно.

Он был лучшим по двум абсолютно разным компонентам – обводкам (пять) и отборам мяча (аж девять), притом по чужим воротам больше него бил лишь Оланаре, да и по обостряющим передачам никто не опередил (лидерство с Игнашевичем). Все это цифры на фоне довольно тяжелого «Ростова», но все равно бразилец впечатлил. Но в самой концовке именно Витиньо сломал нос Кудряшову, после чего защитник ростовчан обозвал проигнорировавших момент арбитров «долбоящерами».

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ЦСКА в 500-м матче Игнашевича прервал серию из семи домашних побед подряд над «Ростовом»; дома красно-синие не проигрывают 17 матчей кряду. Ростовчане каким-то мистическим образом в пятый раз подряд сыграли вничью 0:0 (рекорд России!), зато голов в РФПЛ не пропускают аж с ноября. Но и не забивают без учета избиения «Томи» с того же месяца.

Герой – Федор Смолов («Краснодар»)

Выходной день, шикарный стадион, яркий соперник, но на матч «Рубин» – «Краснодар» пришли всего три тысячи болельщиков. Все они увидели довольно сумбурный футбол с большим количеством ошибок и отличным голом Смолова из-за пределов штрафной. Ничего неожиданного в этом матче не было – «Краснодар» все так же нацелен на атаку, но малоэффективен, «Рубину» же в 2017 году игра в футбол дается нереально тяжело. В итоге справедливые 0:1.

В зону стыков казанцам свалиться будет сложно – запас у них в восемь очков, но из десятки они с такой игрой вывалятся очень скоро. «Краснодар» же, обыграв удобного соперника (всего два поражения от «Рубина» в 12 матчах), все еще заглядывается на место в призовой тройке, хоть до нее пока далековато.

Герой – Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Если в первом тайме матча «Арсенал» – «Локомотив» гости хоть и владели преимуществом, но не могли забить, то во втором визуально достаточно легко разгромили своего соперника. Все началось с красивейшего гола Фернандеша, который снова забил дальним ударом, затем пенальти за снос Миранчука реализовал Майкон, а до крупного счет довел Ари. Туляки, лишившиеся еще в первом тайме удаленного форварда Расича, вдесятером не сдюжили.

«Арсенал» прервал приятную трехматчевую победную серию из домашних игр, «Локомотив» же с четвертого подряд выезда привозит три очка. Еще одна хорошая новость для «Локо» – наконец-то вернулся защитник Чорлука, так что на финальные матчи чемпионата у команды подбирается фактически оптимальный состав.

Герой – Дарко Бодул («Амкар»)

«Амкару» приятно находиться в компании «Зенита», ЦСКА и «Ростова» – тех команд, которые тоже не проигрывали дома в нынешнем сезоне. Возможности этой они были бы лишены, если б не точный удар боснийца Бодула на последних минутах матча с «Уфой». Подопечные Сергея Семака повели в счете после автогола Гола, но победу не удержали. В герои можно записать и пермского универсала Фегора Огуде, который мало того что умеет играть на всех позициях, кроме вратарской, так еще и регулярно снимает весь верх – целых семь выигранных верховых единоборств за субботнюю игру.

Притом «Амкар» – «Уфа» – это матч полноправных претендентов на место в еврокубках, и никто из них из-за ничейного исхода не лишился шансов на Лигу Европы. «Амкар» не проиграл 13-й домашний матч подряд, «Уфа» провела 14-ю кряду «низовую» выездную игру. Впрочем, в продлении этих серий сомнений до матча было не так уж много, но первая едва не оборвалась – Бодул спас.

Герой – Георгий Зотов («Крылья Советов»)

«Анжи» в прошлом матче здорово сыграл против «Зенита», но ничего не смог поделать с командой из зоны стыков, хоть и нанес по ее воротам аж три десятка ударов. Гораздо лучше били именно «Крылья», заколотив два супергола в первом тайме – сначала отличился Корниленко, а потом удалось забить и Зотову, который помимо этого стал лучшим в игре по отбору мяча. Паскуато довел счет до крупного, но от разгрома махачкалинцы ушли, реализовав пенальти в конце матча – не промахнулся Хубулов.

«Крылья» вообще не очень удобный соперник для «Анжи». Помнится, на первом после реконструкции матче махачкалинцев на «Анжи-Арене», в рядах которых тогда еще играли Это’О, Жусилей, Шатов, Жирков, Смолов и другие известные футболисты, Самара умудрилась испортить хозяевам праздник, сыграв с ними вничью 1:1. В последних семи играх против «КС» «Анжи» победил лишь однажды. Ну а «Крылья» прервали 12-матчевую серию в РФПЛ без побед в гостях.

Антигерой – Заурбек Плиев («Терек»)

Еще один претендент на место в ЛЕ обидно проиграл в Оренбурге. Полузащитнику хозяев Поповичу вновь удалось забить, однако Грозав великолепным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет, и матч катился к ничьей, пока левый защитник «Терека» Плиев не задумал отбить навес головой прямо в собственные ворота. «Этот нелепый автогол все перечеркнул», – жаловался после матча Грозав, но его команда снова выглядела бледно, так что сетовать на упущенные очки вряд ли уместно.

В конечном итоге «Краснодар» оторвался от «Терека» сразу на пять очков; впрочем, пятую строчку в таблице грозненцы пока не потеряли. «Оренбургу» же победа позволила покинуть зону вылета.

Герой – Владимир Ильин («Урал»)

Хоть победный гол в матче «Урал» – «Томь» на счету Бикфалви, но мы поддержим новое имя в российском футболе – стремительно ворвавшийся в элиту Ильин забивал в четырех предыдущих матчах, включая кубковый. Сегодня забить ему не удалось, зато гол для румына смастерил именно он, отдав удобную передачу. Притом игра против главного аутсайдера лиги получилась для уральцев непростой, и победу свою они вполне могли упустить в концовке, попади с близкого расстояния в створ ворот Попов. Счет остался прежним – 1:0.

Любопытно, что лишь в одном из 14 предыдущих домашних матчей «Урала» было забито больше двух голов, причем в той самой памятной против «Терека» (1:4). «Томь» же продолжает возвращаться с выездов без единого забитого мяча – уже теперь в седьмой раз подряд.

Почему мы ждем следующего тура

24-й тур будет очень интересным. Лидер едет в Ростов-на-Дону, где «Ростов» не проигрывает уже 27 матчей подряд. «Зенит» проведет первую игру на новом стадионе – соперником станет «Урал». Крепкая «Уфа» экс-армейца Сергея Семака сразится дома с ЦСКА.

А еще два заслуженных ветерана отечественного тренерского цеха выяснят отношения в Москве – «Локомотив» Юрия Семина примет «Амкар» Гаджи Гаджиева, в то время как «молодежь» («Краснодар» Игоря Шалимова и «Арсенал» Сергея Кирьякова») схлестнется на «Арене «Краснодар». Интересно и кавказское дерби «Терек» – «Анжи». Словом, интриг хватит на всех.

Символическая сборная 23-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 23-го тура:

«Амкар» – «Уфа» – 1:1

ЦСКА – «Ростов» – 0:0

«Анжи» – «Крылья Советов» – 1:3

«Рубин» – «Краснодар» – 0:1

«Оренбург» – «Терек» – 2:1

«Урал» – «Томь» – 1:0

«Арсенал» – «Локомотив» – 0:3

«Спартак» – «Зенит» – 2:1

Расписание 24-го тура:

21 апреля (пятница): «Уфа» – ЦСКА

22 апреля (суббота): «Зенит» – «Урал», «Ростов» – «Спартак», «Локомотив» – «Амкар», «Терек» – «Анжи»

23 апреля (воскресенье): «Томь» – «Оренбург», «Крылья Советов» – «Рубин», «Краснодар» – «Арсенал»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 24-й тур дисквалифицированы: Никитин («Уфа»), Расич («Арсенал»), И. Денисов («Локомотив»)

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