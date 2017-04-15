Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Долбоящеры». Рекорд «Ростова» лишил ЦСКА титула


    3
    Голосов: 8
    15.04.2017 17:50
    Ценой сломанного носа своего защитника «Ростов» отстоял нулевую ничью с ЦСКА. «Бомбардир» рассказывает о рекорде ростовчан, выбившем ЦСКА из борьбы за чемпионство.

    «Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры», – прокомментировал эпизод между Витиньо и Кудряшовым пострадавший игрок «Ростова». «Федору сломали нос, но судья вообще не обратил внимания на эпизод», – ругался тренер ростовчан Иван Данильянц. В концовке матча ЦСКА давил, а «Ростов» оборонялся фактически вдесятером. Но ничью отстоял.

    Сейчас у «Ростова» пять нулевых ничейных результатов подряд. Клуб установил рекорд чемпионата России. Ранее московское «Торпедо» в сезоне 1999 года четыре раза кряду заканчивало игры со счетом 0:0. «Терек», «Крылья Советов», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА – в матчах с этими командами болельщики ростовчан вообще не увидели забитых мячей. Последний раз «Ростов» забивал 3 марта, когда со счетом 6:0 была обыграна «Томь». Не пропускает команда вообще с 30 ноября.

    При этом «Ростов» занимает в чемпионате восьмую строчку. Клуб может побороться только за попадание в четверку. У ЦСКА все сложнее и драматичнее. Отставание от «Спартака» составляет уже семь очков, но у коллектива Карреры остается игра в запасе. Кажется, на одного претендента в борьбе за титул стало меньше.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: You Tube
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      sulinan 17 апреля 2017, 17:05

      судья весь матч судил в сторону ЦСКА. Азмуну вначале ногу отдавили, даже штрафной не назначили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 апреля 2017, 13:44

      Красную надо давать за такой удар, если бы Федя разбил нос кому-то из ЦСКА, то-его бы назвали убийцей и дисквалифицировали на 3 игры. А так просто случайность, даже штрафного не было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 17 апреля 2017, 10:28

      ЦСКА еще очень "сырая"команда.Ряд игроков плохо обучены игре в футбол(Ионов,Аарон,Набабкин,Головин)и от этого видно,что с этим составом претендовать на высокие места невозможно.Главное нет игрока в центре,который своими пасами обострил бы игру в нападении.А эти лупят через все поле вперед,а там как получится.Ерёменко очень не хватает.И Витиньо очень робкий парень,не боец.Вот Промес в "Спартаке"пример достойный подражанию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 17 апреля 2017, 00:53

      Купленный Гинером судья не увидел, что игроку сборной сломали нос. Когда Акинфеев столкнулся с Веллитоном и упав поломал себе ногу, весь футбольный криминал поднял истошный вой и бразильца ни за что дисквалифицировали. А затем костолом Березуцкий нанёс ему травму, от которой Веллитон не смог оправиться.А где наша КДК? Мафия в футболе уже достала всех настоящих футбольных болельщиков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      майкл 16 апреля 2017, 19:28

      Да зачем коням чемпионство они же на международной арене слив один

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +728

      GammiD 16 апреля 2017, 16:14

      В любрм европейском чемпионате за удар локтем в лицо лают красную прямую, за редким исключением. В этом эпизоде локоть выставлен в сторону соперника, да не было именно удара локтем, но я думаю по совокупности нанесенной травмы все таки это красная, чем желтая. В современном футболе уже много лет отучивают футболистоа помогать себе локтями давпя за такие вот моменты красные, даже в более безобидных ситуациях.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 16 апреля 2017, 11:28

      А вот гол не засчитать это конечно мощно. Ионов не коснулся мяча, он пошел от защитника Ростова с рикошетом в ворота. Судейство весь матч было отвратительным. В обе стороны при чем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Joni 16 апреля 2017, 10:17

      Долбоящер стукнулся носом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 16 апреля 2017, 09:38

      Сразу было видно судья за ЦСКА, был момент мог дать пеналь Ростову. Ну а нос, Федя сам подставился, будем честными, но для приличия мог дать жолтую.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Зюпа 16 апреля 2017, 09:17

      Федя, ты все равно "красавец", даже со сломанным носом! Теперь тебя точно к нам в Зенит возьмут! Там буду я с красивыми ногами и ты с красивым носом.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11