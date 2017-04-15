«Долбоящеры». Рекорд «Ростова» лишил ЦСКА титула

«Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры», – прокомментировал эпизод между Витиньо и Кудряшовым пострадавший игрок «Ростова». «Федору сломали нос, но судья вообще не обратил внимания на эпизод», – ругался тренер ростовчан Иван Данильянц. В концовке матча ЦСКА давил, а «Ростов» оборонялся фактически вдесятером. Но ничью отстоял.

Сейчас у «Ростова» пять нулевых ничейных результатов подряд. Клуб установил рекорд чемпионата России. Ранее московское «Торпедо» в сезоне 1999 года четыре раза кряду заканчивало игры со счетом 0:0. «Терек», «Крылья Советов», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА – в матчах с этими командами болельщики ростовчан вообще не увидели забитых мячей. Последний раз «Ростов» забивал 3 марта, когда со счетом 6:0 была обыграна «Томь». Не пропускает команда вообще с 30 ноября.

При этом «Ростов» занимает в чемпионате восьмую строчку. Клуб может побороться только за попадание в четверку. У ЦСКА все сложнее и драматичнее. Отставание от «Спартака» составляет уже семь очков, но у коллектива Карреры остается игра в запасе. Кажется, на одного претендента в борьбе за титул стало меньше.

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