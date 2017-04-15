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«Долбоящеры». Рекорд «Ростова» лишил ЦСКА титула

«Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры», – прокомментировал эпизод между Витиньо и Кудряшовым пострадавший игрок «Ростова». «Федору сломали нос, но судья вообще не обратил внимания на эпизод», – ругался тренер ростовчан Иван Данильянц. В концовке матча ЦСКА давил, а «Ростов» оборонялся фактически вдесятером. Но ничью отстоял.

Сейчас у «Ростова» пять нулевых ничейных результатов подряд. Клуб установил рекорд чемпионата России. Ранее московское «Торпедо» в сезоне 1999 года четыре раза кряду заканчивало игры со счетом 0:0. «Терек», «Крылья Советов», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА – в матчах с этими командами болельщики ростовчан вообще не увидели забитых мячей. Последний раз «Ростов» забивал 3 марта, когда со счетом 6:0 была обыграна «Томь». Не пропускает команда вообще с 30 ноября.

При этом «Ростов» занимает в чемпионате восьмую строчку. Клуб может побороться только за попадание в четверку. У ЦСКА все сложнее и драматичнее. Отставание от «Спартака» составляет уже семь очков, но у коллектива Карреры остается игра в запасе. Кажется, на одного претендента в борьбе за титул стало меньше.

[poll id=1219]

Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Кудряшов Федор Витиньо Данильянц Иван
Комментарии (41)
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GSKA1974
1492270554
М-да! Посмотрим,что завтра война Спартака и Зенита покажет. Может шанс за чемпионство еще есть,если завтра тоже ничья будет.А она будет!!!
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Genchik92
1492271070
еще 7 матчей может произойти все что угодно ...........
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84aivengo
1492272170
привет,ростову блеать... а цска вдвойне.... если и хотели чего то,могли бы постараться... верхи не могли,низы не хотели
кудряшов не зря кровью обливался...
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Федорыч-НН
1492274875
Всякие черномазые выводят из строя игроков сборной (которых и так по пальцам пересчитать (игроков, а не пижонов)), а свисток судьи молчит!!!
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Серый ВБ
1492275032
Футбол - это борьба. Если на каждый толчок судья будет реагировать, то это уже не футбол.
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FanatSerj
1492279594
Кудряшов Мужик! А Безбородов - педаросня продажная.
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+50/-50
1492291967
Левникова отстранить. 1. Неспортивное поведение Витиньо. 2. Агрессивная игра с возможностью нанесения травмы. Что-то подобное было в матче недавних еврокубков. Прыжок двумя ногами, травму не нанёс - соперник успел подпрыгнуть. Но прыгающий получил карточку сразу. Левникову надо учить матчасть, а не лизать задницу столичному ЦСКА.
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арейская
1492300309
О, Боже, сколько кровищи, да за это удалять надо, а тут даже желтую не показали...
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turist82
1492317812
Армеец не видел ростовчанина. на затылке глаз нету. И играл в мяч. Скорее тот не должен был лезть головой в столкновение...он то видел как раз. Просто случайность!
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Ростов рулит.
1492324721
Сразу было видно судья за ЦСКА, был момент мог дать пеналь Ростову. Ну а нос, Федя сам подставился, будем честными, но для приличия мог дать жолтую.
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