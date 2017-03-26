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Почему мы не забудем ФК «Москва»

Причина №1. Леонид Слуцкий

В 2005 году президент «Москвы» Юрий Белоус поставил главным тренером неизвестного Леонида Слуцкого. «Вся пресса говорила мне, что я сошел с ума. Как можно такого опытного тренера, как Валерий Петраков, променять на «белую ворону», нигде не игравшую. С видом ботаника», – вспоминает функционер. Вообще-то футболисты «горожан» ждали специалиста с именем, а пришел он – 34-летний синоним застенчивости, который привел дубль москвичей к чемпионству и который не подозревал, что ему придется руководить почти ровесниками в своем первом клубе РФПЛ.

«У него не было статуса, но он мгновенно расположил к себе даже опытных игроков. С первой встречи Слуцкий дал понять, что пришел сюда, чтобы сделать что-то важное», – говорит экс-капитан «Москвы» Раду Ребежа. С молодым специалистом московский клуб сразу же начал бомбить и в первом же матче обыграл «Спартак». После игры Слуцкий признался, что не готов был стать главным тренером «Москвы», а на встречу надел единственный цивильный костюм, который у него был. Позднее с «новым Моуринью» «Москва» нескромно забралась на четвертое место, добралась до финала Кубка России и вышла в еврокубки.

Неожиданно продвинув Слуцкого в элиту, Белоус так же быстро его задвинул, отправив в отставку, несмотря на лучшие результаты клуба в истории. До увольнения тренер не только научил Романа Адамова много и точно попадать по мячу, но и стал в «Москве» компанейским товарищем, который не ставил себя выше остальных и собирал команду на природе или в ресторане.

Причина №2. Аргентинская банда

Если в «Амкаре» постоянно тусовались болгары, то в «Москве» орудовала целая банда аргентинцев, запомнившаяся сколько не игрой, а нешаблонными образами. Главный из латиноамериканской компашки – Эктор Бракамонте, который буквально спал с гитарой и играл песни даже в клубном автобусе. Удостоившийся сравнений с Пушкиным за кустообразную прическу и бакенбарды аргентинец выступал за легализацию марихуаны и, по признанию, от каждого забитого мяча получал оргазм.

Пабло Баррьентос постоянно путал то время начала тренировок, то гетры. Психологи отмечали, что по социальному развитию он – подросток, подверженный эмоциональным взрывам. Ловкий аргентинец регулярно срывался на Слуцкого, потом извинялся, а затем все повторялось вновь. Но тренер знал, какие настройки нужно подправить, чтобы футболист давал результат. Что подкрутил в Баррьентосе Слуцкий, когда полузащитник прямой ногой влетел в голову спартаковца Андрея Иванова, неизвестно.

Были в «Москве» и выписанный из «Барселоны» Макси Лопес, на тренировках валявший дурака, но гонявший по улицам российской столицы на дорогущем авто. И миниатюрный Макси Моралес (160 сантиметров), который на молодежном ЧМ-2007 чуть не задвинул Серхио Агуэро за звание лучшего игрока турнира. На еще одного аргентинца в «Москве» могло быть больше, но в борьбе за неизвестного Анхеля Ди Марию, который был готов на переезд в Россию, «горожан» обставила «Бенфика».

Причина №3. «Фабрика звезд»

«Москва» существовала сравнительно недолго, но за это время успела стать если не «Фабрикой звезд», то площадкой, где можно лихо раскрутиться и махнуть на повышение. Вот неполный патриотичный список из бойцов по укреплению прямых конкурентов:

* Олег Кузьмин был вытащен из «Уралана», чтобы транзитом через «Локомотив» в будущем стать капитаном «Рубина» и едва (травма) не поехать на Евро-2016.

* Дмитрий Тарасов в «Москве» превратился в цепкого опорника, которого спустя сезон выхватил «Локомотив».

* Виталий Калешин всего за год показал себя как резвого универсала и приглянулся «Рубину».

* Кирилл Набабкин ушел за Слуцким, чтобы насобирать титулов с ЦСКА.

* Александр Шешуков во второй раз перешел в «Спартак», где наконец-то освоился.

* Александр Самедов в «Москве» почувствовал себя настоящим лидером, а потом отправился покорять другие клубы столицы.

Причина №4. Гроза авторитетов

«Москва» никогда не чувствовала себя загнанной в угол со стороны соседей по столице или других толстосумов. Результаты могли шарахаться из стороны в сторону, но стабильно наказывать лидеров – в программе «горожан» на сезон.

Больше всех страдал «Спартак». Особенным получился матч, когда Слуцкий стартовал на посту главного тренера: после добытой благодаря дублю Кириченко и голу Бракамонте победы СМИ затрубили, что в России появился «новый Моуринью». Игроки по такому случаю сделали вырезку из газеты и повесили в раздевалке. Веселее было в следующем сезоне, когда оба матча завершились с аналогичным счетом – 3:3. Последняя встреча московских клубов в 2009 году в рамках Кубка России прошла по победному для «горожан» сценарию.

Показательным получилось избиение ЦСКА в том же 2009 году. К перерыву «Москва» вела со счетом 3:0, основательно пройдясь по всем слабым местам обороны армейцев. Пропустив в концовке, «горожане» не остановились в терроризировании ворот Акинфеева, но вышедшая на замену молодежь не довела дело до публичного изнасилования.

Причина №5. Брат за брата

Холодные войны между тренером и игроками или личные междоусобицы футболистов если не стали нормой, то уже никого не удивляют. В «Москве» все было по-другому.

Шешуков вспоминал, как на сборах в хоккейных битвах команда уничтожала приставки, то разнося вдребезги джойстики, то выкидывая геймпад из окна гостиницы. Тарасов хрюкал в трубку, когда все тот же Шешуков уходил в «Спартак». Божович смеялся, как на предматчевой установке Якубко подставил Жевнова, изобразив один известный звук с помощью «подушки-пердушки» – все посмеялись, а на следующий день обыграли «Спартак». Последним для той «Москвы» стал удивительный матч против «Динамо», больше похожий на спектакль.

Россия. Премьер-лига Самедов Александр Ребко Алексей Тарасов Дмитрий Адамов Роман Бракамонте Эктор Кузьмин Олег Набабкин Кирилл Шешуков Александр Калешин Виталий Лопес Макси Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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alSm
1490516514
хорошая статья про отличную команду! спасибо автору!
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giluxa1963
1490516874
Слуцкий лучший
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NEMETSRUS
1490519653
Помним скорбим !!!!
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aguila_real
1490520846
Хорошая команда была, но была бы такая команда где-нибудь на периферии- цены бы не было. (Омске, Томске, Астрахани, Мурманске, не важно. А не 5, 6 или 7 колесом в московской телеге)
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Виталий1
1490524254
Совершенно какое-то левое, непонятное образование было. Без истории, базы, своей школы.... Появилось ниоткуда и так же исчезло.
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BarStep
1490529445
Открытый чемпионат Москвы и Московской обл не состоялся как структура, и это... единственное достижение РФПЛ.
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mihail1980
1490531477
хорошая команда была
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m40
1490542808
С одной стороны ненужный клуб, с другой стороны- всё равно жалко. Это же не только команда и тренер, а ещё куча народу в структуре клуба. А статья хорошая, автор показал за что именно стоит вспоминать этот клуб
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Михаил Шевченко
1490553140
Клуб из неоткуда взявшийся и подаривший опреденный аргентинский шарм и безшабашность чемпионату,ещё лично мне запомнилось что там Блохин работал))
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D'achkov
1490563202
крутые парни были
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