Алонсо, Гомес и еще 8 сильных футболистов, которых до сих пор не берут в сборные

Оскар Трехо (Аргентина)

Возраст: 28 лет

Амплуа: универсальный полузащитник

«Тулуза» болтается в середине турнирной таблицы Лиги 1, но ее результаты не имеют ничего общего с тем, какую игру в этом сезоне выдает Трехо. Играет он, главным образом, на позиции центрального атакующего полузащитника. Причем от аргентинца больше страдают фавориты: голевой пас в игре с «Лионом», гол в ворота «Монако», дубль из голевых передач в матче с «Бордо».

С контролем мяча у Трехо есть проблемы, зато он хорош при выполнении стандартов, раздает обостряющие передачи, а дриблинг – наиболее сильная сторона, причем игрок «Тулузы» входит в тройку лучших дриблеров лиги. Впрочем, в сборной Аргентины на место атакующего полузащитника претендует едва ли не полстраны, так что попасть туда из Франции, да еще и в 28 лет – задача не из легких.

Сергей Милинкович-Савич (Сербия)

Возраст: 22 года

Амплуа: центральный полузащитник

«Лацио» пытается вести борьбу за место в Лиге чемпионов, а помогает ей в этом гигантского роста серб (191 см), который, может быть, не слишком силен в коротких распасовках, но умеет делать проникающие передачи, а главное – здорово пользуется своими габаритами. Милинкович-Савич лидирует в Серии А с громадным отрывом по количеству выигранных верховых единоборств, таких у него набирается почти пять в среднем за игру. Кроме того, на счету серба уже шесть мячей в нынешнем сезоне, самый важный из которых – в ворота «Ромы» в Кубке Италии.

В сборной же на его позиции и так хватает кандидатов: тут и Фейса, и Матич, и Гудель, и Миливойевич. Вклиниться в эту компанию даже при таких результатах в нынешнем сезоне сербскому лациале пока непросто.

Маркос Алонсо (Испания)

Возраст: 26 лет

Амплуа: левый полузащитник

Даже тем, кто практически не следит за АПЛ, это имя уже давно известно. Алонсо здорово вписался в команду Конте, причем здорово проявлял себя именно в важных матчах – оба «Манчестера» страдали от его голевых пасов, «Эвертон», «Лестер» и «Арсенал» – от голов. Разве что игра с «Ливерпулем» совсем не удалась, но это, скорее, исключение.

Вопрос, когда Алонсо заиграет в сборной, остается открытым. При Силве (если играть на родной позиции) и Альбе (если оттянуться в защиту) шансов не так уж много. Впрочем, не исключено, что Хулен Лопетеги найдет применение одному из лучших игроков будущего чемпиона Англии.

Антони Модест (Франция)

Возраст: 28 лет

Амплуа: нападающий

В нынешнем сезоне Модест сразу же обратил на себя внимание, принявшись помногу забивать с первой же игры в Бундеслиге (выступает он за «Кельн»). По итогам девяти матчей набралось аж 11 голов, включая мяч в ворота «Баварии» на «Альянц-Арене». Сейчас голов в его активе в два раза больше, уже 22. За Обамеянгом, конечно, угнаться тяжело, но француз отстает от него всего на один мяч. И опережает Левандовски, сыгравшего всего на 93 минуты меньше в этом сезоне, чем Модест. Словом, отличная скорострельность, потому и «Кельн» уютно себя чувствует в зоне еврокубков, а не болтается неподалеку от зоны вылета, как это могло бы произойти без голов Модеста.

Франции чрезвычайно повезло с кадрами, поэтому заиграть за сборную у Модеста шансов практически нет. Нынешний состав нападающих даже без Бенземы, Ляказетта и Марсьяля выглядит просто сумасшедшим. Тем более, есть смысл подтягивать молодежь в лице того же Мбаппе, чем в дальнейшем наверняка и будет заниматься Дидье Дешам.

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Эмерсон (Бразилия)

Возраст: 23 года

Амплуа: левый защитник/полузащитник

Свой Эмерсон должен быть в «Роме» – с ним римляне как-то стали чемпионами. Впрочем, тому Эмерсону сейчас уже 40, так что в дело вступает его молодой соотечественник, который в прошлом сезоне еще осваивался в команде, а в нынешнем – уже застолбил место в основе. С пасами, кроссами, контролем мяча – никаких проблем, обводить тоже умеет хорошо.

Но сдвинуть в сборной Бразилии Филипе Луиса или Марсело в защите – задача практически невыполнимая. Да и в атаке на левом краю кадров хватает – от Виллиана до Неймара. Впрочем, Эмерсону всего 23 года, так что шансы будут, лишь бы прогрессировал.

Маршал (Бразилия)

Возраст: 28 лет

Амплуа: левый защитник

Если Эмерсон еще может подождать ухода на пенсию знаменитых соотечественников, то бразильцу из «Генгама» будет очень сложно воплотить мечты о дебюте в сборной. А ведь он в нынешнем сезоне действительно шикарен. На счету Маршала – семь голевых передач, он очень хорош в атаке со своими обостряющими передачами и кроссами, но притом отлично выполняет прямые обязанности по игре в защите, легко располагаясь в топ-20 лучших игроков Лиги 1 по отборам и перехватам мяча.

Впрочем, для сборной Бразилии всего этого недостаточно. Да и позиция команды оптимизма не добавляет – «Генгам» идет всего десятым, и мало у кого на слуху в этом сезоне. А жаль.

Беньяамин Хюбнер (Германия)

Возраст: 27 лет

Амплуа: центральный защитник

Меньше стремительно рвущегося в Лигу чемпионов «Хоффенхайма» в Бундеслиге пропускает лишь «Бавария». Особая заслуга в этом – 27-летнего немца. Он хорош в верховых единоборствах, но особенно здорово в этом сезоне отбирает и перехватывает мячи, особенно это касается отборов – в чемпионате Германии лучше статистика только у бразильца Сантоса из «Ганновера». Прогресс парня действительно заметен – год назад в «Ингольштадте» его показатели были на порядок скромнее. Теперь же он – лидер «Хоффенхайма», заставляющего нервничать «Боруссию» с «Лейпцигом» в зоне ЛЧ.

Впрочем, ясно, что при Хуммельсе и Боатенге в сборной не протолкнешься, а еще там есть Рюдигер и Хеведес. Но до ЧМ-2018 еще хватает времени – нужно лишь красиво завершить чемпионат, да пошуметь в еврокубках. Шансы у «Хоффенхайма» на это есть.

Керем Демирбай (Германия)

Возраст: 23 года

Амплуа: центральный полузащитник

А вот и еще одна звезда «Хоффенхайма». О Демирбае вы, возможно, слышали после скандала в декабре 2015 года, когда он в одном из матчей за «Фортуну» он заявил, что женщинам не место в футболе, за что подвергся пятинедельной дисквалификации. К тому же Демирбая заставили судить игру среди девушек в молодежной лиге, где футболист отказался надевать судейскую форму. Сейчас все это уже забыто, поскольку Демирбай зажигает в Бундеслиге. На его счету десять очков по системе «гол плюс пас», он входит в семерку лучших во всей лиге по дриблингу и обостряющим передачам.

Демирбай играл за три турецкие молодежные сборные, но затем был вызван в команду Германии (U21). Несмотря на то, что его отец – турок, у футболиста нет турецкого паспорта, а родился и вырос он в Германии. Так что может скоро получить шанс, хотя втиснуться в среднюю линию нынешней сборной будет очень тяжело.

Лоик Перрен (Франция)

Возраст: 31 год

Амплуа: центральный защитник

Суперпатриот «Сент-Этьена» (Перрен уже 20 лет находится в системе клуба) особо здорово проявляет себя в нынешнем сезоне, потому и его команда резко выделяется по голевой статистике – меньше мячей пропустил лишь «ПСЖ». Перрен – умный защитник, но главное его качество – игра в воздухе, хотя тремя выигранными верховыми единоборствами за матч в Лиге 1 вряд ли кого-то удивишь. Кроме того, француз забил четыре гола, тоже неплохое дополнение к статистике в сезоне.

Впрочем, о суперсоставе сборной Франции уже говорилось, касается это не только нападения, но и защитной линии. В команду Перрен уже вызывался, например, года полтора назад, но пока так ни разу и не сыграл. А в начале 2015-го даже шла речь о трансфере в «Арсенал», но сделка не состоялась.

Алехандро Гомес (Аргентина)

Возраст: 29 лет

Амплуа: атакующий полузащитник/нападающий

Тем, кто внимательно следит за Серией А, нет нужды рассказывать о прогрессе Алехандро Гомеса, которые еще три года назад выступал за харьковский «Металлист», а теперь входит в тройку лучших игроков итальянского чемпионата. На счету Гомеса уже 11 голов, по ударам он – в десятке, по обводкам – в тройке, а лучше него обостряющие передачи в Серии А никто не выполняет. Феноменальный сезон аргентинца. Жаль, что в сборной сейчас такой перебор звезд.

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