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    Милота дня. Повязка капитана «Аталанты» с изображением диснеевских героев


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    Голосов: 1
    09.01.2017 16:00
    Алехандро Гомес оригинально поздравил свою дочку с днем рождения. Впрочем, это не далеко не единственные персонажи, побывавшие на рукаве ведущего игрока «Аталанты». Любуйтесь, пока ФИФА не запретила этот веселый креатив.

    «Популярный стал ваще», – поддел как-то Валерий Карпин Александра Шешукова. Примерно то же можно сказать и об Алехандро Гомесе за эту неделю, он сначала попал в репосты и ретвиты со своим прыжком в ноги сыну, а затем вышел на матч против «Кьево» с капитанской повязкой с изображением героев из диснеевского мультика «Холодное сердце». Да еще и забил два гола. Словом, поздравил дочку с днем рождения по полной программе.

    Впрочем, Гомес известен своим креативным подходом к дизайну капитанских повязок. Вот, что он надевал раньше:

    Еще одна возможность внести разнообразие в футбол. Может, кто-то последует примеру капитана «Аталанты», пока влиятельные господа из ФИФА не наложили бан на эту безобидную инициативу.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 10 января 2017, 07:41

      молодец идеальный папаша

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 января 2017, 18:06

      а что? креативно и со вкусом..

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