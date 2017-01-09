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  • Милота дня. Повязка капитана «Аталанты» с изображением диснеевских героев

Милота дня. Повязка капитана «Аталанты» с изображением диснеевских героев

«Популярный стал ваще», – поддел как-то Валерий Карпин Александра Шешукова. Примерно то же можно сказать и об Алехандро Гомесе за эту неделю, он сначала попал в репосты и ретвиты со своим прыжком в ноги сыну, а затем вышел на матч против «Кьево» с капитанской повязкой с изображением героев из диснеевского мультика «Холодное сердце». Да еще и забил два гола. Словом, поздравил дочку с днем рождения по полной программе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Впрочем, Гомес известен своим креативным подходом к дизайну капитанских повязок. Вот, что он надевал раньше:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Еще одна возможность внести разнообразие в футбол. Может, кто-то последует примеру капитана «Аталанты», пока влиятельные господа из ФИФА не наложили бан на эту безобидную инициативу.

Италия. Серия А Италия Аталанта Гомес Алехандро
Комментарии (2)
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84aivengo
1483974360
а что? креативно и со вкусом..
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NEMETSRUS
1484023301
молодец идеальный папаша
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