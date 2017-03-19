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  • Дзюба получил травму. Гилерме вызван в сборную России. Дайджест событий дня

Дзюба получил травму. Гилерме вызван в сборную России. Дайджест событий дня

Дзюба получил травму в матче против «Арсенала» и может не сыграть за сборную России в товарищеских играх

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил повреждение во время матча 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0), о чем сообщил журналистам уже по окончании встречи. При этом ситуацию о тяжести своей травмы и участии в товарищеских играх сборной России игрок комментировать отказался. Напомним, завтра, 20 марта, сборная России начнет подготовку к товарищеским матчам против команд Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи соответственно.

СМИ: «Манчестер Сити» оценивает Бонуччи в 50 миллионов

«Манчестер Сити» готов в летнее трансферное окно попытаться приобрести у «Ювентуса» защитника Леонардо Бонуччи. Как сообщается, манкунианцы оценивают футболиста в 50 миллионов фунтов стерлингов. При переходе в английский клуб зарплата Бонуччи может составить 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что вдвое больше, чем он получает в «Ювентусе». Бонуччи в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил два гола.

Источник: Бэйл может пойти на пересадку волос

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл обеспокоен тем, что может стать лысым. Как утверждается, футболист рассматривает возможность пересадки волос. Футболист может пройти данную процедуру в одной из клиник Кардиффа. Стоимость данной услуги оценивается в медицинском учреждении до 10 тысячи фунтов стерлингов, а по времени пересадка волос занимает один день. В текущем сезоне Бэйл провел в чемпионате Испании 16 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

У игрока «Хаддерсфилда» Хогга диагностирован перелом шеи

В «Хаддерсфилде» сообщили о состоянии здоровья полузащитника Джонатана Хогга. Футболист получил травму в пятницу в матче с «Бристоль Сити». Игрок столкнулся со своим одноклубником, после чего был унесен на носилках. По этой причине к основному времени встречи судья добавил еще 14 минут. Как стало известно сегодня, у Хогга диагностировали перелом шеи. Сроки восстановления хавбека пока неизвестны.

Ибрагимович продлит контракт с «МЮ», если его зарплата будет увеличена

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович готов остаться в английском клубе на следующий сезон. Напомним, что контракт 35-летнего шведа с «красными дьяволами» истекает этим летом. Сообщается, что форвард согласен продлить соглашение с манкунианцами, если руководство «МЮ» поднимет ему зарплату до 300 тысяч фунтов в неделю. Стоит отметить, что столько зарабатывают его одноклубники Уэйн Руни и Поль Погба. В нынешнем розыгрыше АПЛ Ибрагимович забил 15 голов в 25 матчах.

Перед матчем с «Краснодаром» у тренера вратарей «Уфы» на три минуты остановилось сердце

Перед матчем 20-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Уфой» (0:0) тренер уфимского клуба Юрий Перескоков перенес сердечный приступ. По информации источника, во время перелета у специалиста на три минуты остановилось сердце. Сообщается, что Перескокова удалось реанимировать, однако сейчас его состояние остается тяжелым. Отметим, что на данный момент тренер находится в одной из больниц Краснодара, где за ним наблюдают местные врачи.

Гилерме заменит травмированного Крицюка в сборной России

Голкипер «Локомотива» Гилерме вызван в расположение сборной России на ближайшие товарищеские матчи против команд Кот-д'Ивуара и Бельгии. Сообщается, что приглашение натурализованного россиянина в национальную команду вызвано повреждением колена вратаря «Краснодара» Станислава Крицюка. Отметим, что подготовку к товарищеским встречам сборная России начнет 20 марта. Против команды Кот-д'Ивуара россияне сыграют 24 марта в Краснодаре, против Бельгии – 28 марта в Сочи.

Гол Ионова принес ЦСКА три очка в матче с «Тереком» и помог армейцам сократить отставание от «Спартака»

Сегодня в Грозном прошел матч 20-го тура РФПЛ между «Тереком» и ЦСКА. Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0 – автором единственного гола стал Алексей Ионов. Таким образом, московский клуб после этой победы набрал 39 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть баллов. Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.

Россия. Премьер-лига Европа
Комментарии (6)
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Максим80
1489954998
наконец то не будет этого бревна Дзюбы и все поймут что он нафиг не нужен сборной!!!!!! Ну а "травму" пусть лечит
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salvor01
1489968778
Сборная России Гильерме, Фернандес идем по пути мини-футбольной сборной(((
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igormaddog
1489978928
Дзюба пусть лечится,Полоз забьёт)))ЦСКА красавчики концовка матча была напряженной!!!Гильерме будет лавка полировать,а Фернандес должен выйти в стартовом составе!!!
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16 DeN
1489999936
Небеса смиловались над сборной, Дзубу сломали)
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семёнычев
1490090599
Дзюбе можно заранее набрать себе больничных листов на даты, когда будет играть сборная!!! Вроде бы он есть и в то же время на хрен сборной не нужен...
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