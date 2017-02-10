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Цифра дня. «МЮ» продал больше всех футболок в 2016 году

Издание The Sun опубликовало результаты исследования мерчендайзинга футбольных клубов. Самым популярным клубом по части продаж игровых маек снова стал «Манчестер Юнайтед». Английский клуб обошел «Реал» и «Барселону», которые находятся в тройке лидеров, во многом, из-за Криштиану Роналду и Лео Месси.

Десятка лидеров выглядит так:

1. «Манчестер Юнайтед» – 2 850 000 футболок

2. «Реал» – 2 290 000

3. «Барселона» – 1 980 000

4. «Челси» – 1 650 000

5. «Бавария» – 1 500 000

6. «Арсенал» – 1 225 000

7. «Ювентус» – 850 000

8. «Ливерпуль» – 705 000

9. «ПСЖ» – 685 000

10. «Милан» – 650 000

Среди продаж маек с нанесением фамилии лидирующие места занимают Месси и Роналду. На третьей и четвертой позициях Погба и Ибрагимович, пришедшие в «МЮ» летом. За ними следуют Месут Озил из «Арсенала», Неймар («Барселона»), Давид Де Хеа («МЮ») и Фелипе Коутиньо из «Ливерпуля».

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Европа Манчестер Юнайтед Барселона Реал Арсенал Бавария Челси Ливерпуль Милан Ювентус ПСЖ Месси Лионель Озил Месут Роналду Криштиану Ибрагимович Златан Де Хеа Давид Коутиньо Филиппе Неймар Погба Поль
Комментарии (17)
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ГераХэвиЛОКО
1486737113
Милан в десятке??? Удивлен и тем что де Хан здесь ?
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ivanthebest
1486740754
Официальные футболки стоят как правило в районе 100 Евро, если прикинуть на эти цифры, а это только футболочки, получится 285 лямов, скажу я Вам очень даже не кисло... Ещё у кого-то есть вопросы, по тому, сколько МЮ может тратить на трансферы? И это-то без ЛЧ!
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swot1205
1486742807
По меркам халка я бы кимарнул пару тройку часов
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бочаров
1486744383
А ВЫ читали что Ибрагимомичь заявлял что он свой трансфер отобьёт футболками.Если не слышали то это его слова читайте при переходе в М,Ю
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issagaz
1486745278
Глори Глори Ман Юнайтееед
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Valera-Verim
1486748419
у меня до сих пор есть на стене висит-руд ван нистелрой.
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kykyi
1486750303
Вот так клубы деньги зарабатывают, а не у губеров клянчат.
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gigs84
1486751914
Хоть в чём-то первые.
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vasiok74
1486840593
а кто майку с Кокориным-)
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vasiok74
1486840626
забыл слово купит вставить.
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