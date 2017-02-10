Цифра дня. «МЮ» продал больше всех футболок в 2016 году

Издание The Sun опубликовало результаты исследования мерчендайзинга футбольных клубов. Самым популярным клубом по части продаж игровых маек снова стал «Манчестер Юнайтед». Английский клуб обошел «Реал» и «Барселону», которые находятся в тройке лидеров, во многом, из-за Криштиану Роналду и Лео Месси.

Десятка лидеров выглядит так:

1. «Манчестер Юнайтед» – 2 850 000 футболок

2. «Реал» – 2 290 000

3. «Барселона» – 1 980 000

4. «Челси» – 1 650 000

5. «Бавария» – 1 500 000

6. «Арсенал» – 1 225 000

7. «Ювентус» – 850 000

8. «Ливерпуль» – 705 000

9. «ПСЖ» – 685 000

10. «Милан» – 650 000

Среди продаж маек с нанесением фамилии лидирующие места занимают Месси и Роналду. На третьей и четвертой позициях Погба и Ибрагимович, пришедшие в «МЮ» летом. За ними следуют Месут Озил из «Арсенала», Неймар («Барселона»), Давид Де Хеа («МЮ») и Фелипе Коутиньо из «Ливерпуля».