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  • «Динамо» хочет выкупить Панченко. Руни станет тренером. Дайджест событий дня

«Динамо» хочет выкупить Панченко. Руни станет тренером. Дайджест событий дня

«Динамо» рассчитывает летом приобрести Панченко у ЦСКА

«Динамо» рассчитывает на то, что клубу удастся выкупить трансфер нападающего Кирилла Панченко у ЦСКА по окончании текущего сезона, сообщил начальник селекционного отдела бело-голубых Геннадий Голубин. Напомним, что арендный договор включает в себя подобный пункт. 27-летний игрок перебрался в «Динамо» минувшим летом. В нынешнем розыгрыше ФНЛ он провел 20 поединков, записав на свой счет 15 голов и одну результативную передачу. «Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него. Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом», – сказал Голубин.

«Краснодар» арендовал Шишкина

«Краснодар» объявил о переходе защитника «Локомотива» Романа Шишкина. Арендное соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона. 31-летний игрок прибудет на сбор «быков» в Испании, который начнется в воскресенье, 29 января. Цвета железнодорожников Шишкин защищал с 2010 года, приняв участие в 171-й встрече и забив пять голов. В текущем розыгрыше РФПЛ 30-летний футболист провел 11 встреч, заработав одну желтую карточку.

Официально: Оланаре стал игроком ЦСКА

Нападающий «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре стал игроком ЦСКА. Напомним, ранее сообщалось, что футболист подпишет с красно-синими контракт на 4,5 года. Нигериец уже выступал за армейцев на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Игрок провел в РФПЛ семь матчей и забил два гола. Сейчас Оланаре пришел в ЦСКА в качестве свободного агента.

«Они с Траоре похожи». Почему трансфер Оланаре – провал селекции ЦСКА

Руни хочет освоить тренерскую профессию по завершении карьеры игрока

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что намерен попробовать себя на тренерском поприще после завершения карьеру игрока. «С возрастом мысли о будущем начинают посещать тебя все чаще. Я хотел бы тренировать, после того, как повешу бутсы на гвоздь. Я в футболе всю жизнь, и как только настанет завершать карьеру, я начну думать, как продолжить оставаться в игре. Надеюсь, мне предоставится шанс стать тренером», – подчеркнул Руни. В текущем сезоне 31-летний футболист отметился пятью голами и 10-ю результативными передачами в 27-ми поединках.

ПСВ отказался отпускать Проппера в «Зенит» за 14 миллионов

Стали известны подробности несостоявшегося перехода полузащитника Дэйви Проппера из ПСВ в «Зенит». Напомним, ранее в клубе из Эйндховена сообщили, что получили предложение от сине-бело-голубых по 25-летнему футболисту, но отклонили его. Отмечается, что «Зенит» предложил за голландца 14 миллионов евро. Несмотря на отказ, руководство петербургского клуба предпримет как минимум еще одну попытку в надежде заполучить игрока.

Источник: Фарфан прошел медосмотр в «Локомотиве» и близок к подписанию контракта

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан близок к переходу в «Локомотив». По информации источника, стороны достигли договоренности о подписании контракта. Сообщается, что 32-летний игрок уже прошел медицинский осмотр и в ближайшее время официально станет футболистом железнодорожников. «Фарфан прошел медосмотр в клинике в одной из европейский стран и теперь едет в расположение «Локомотива» для подписания контракта. Это произойдет не сегодня, но уже есть договоренность о подписании. В ближайшие дни должны объявить официально», – заявил источник, близкий к ситуации.

«Я отказывал «Баварии» и «Ювентусу». Семь фактов о трансфере Фарфана в «Локомотив»

Кубок Англии. «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из турнира

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» у себя дома, пропустив два гола по истечении первого тайма, потерпел поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2 и вылетел и розыгрыша турнира. Отметим, что один из авторов голов Андреас Вайманн трижды поражал ворота «Ливерпуля» на «Энфилд Роуд» в последних четырех встречах. Добавим, что соперник «Вулверхэмптона» по 1/8 финала определится в результате жеребьевки.

Бундеслига. «Бавария» победила «Вердер», «Хоффенхайм» проиграл впервые в сезоне и другие результаты

В матче 18-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле в большинстве одержал победу над «Хоффенхаймом» – 2:1. Отметим, что гости, к этому моменту являвшиеся единственной командой топ-5 европейских лиг, которая ни разу не проиграла в национальном первенстве в этом сезоне, впервые оступилась. В других встречах игрового дня «Бавария» в гостях оказалась сильнее «Вердера», дубль Юя Осако помог «Кельну» разгромить «Дармштадт», «Аугсбург» одержал волевую победу над «Вольфсбургом», «Ингольштдадт» дома уверенно обыграл «Гамбург».

Россия. ФНЛ Англия. Кубок Европа
Комментарии (2)
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Pourport
1485701295
Динамо на грани исчезновения,задумывается о приобретении Панченко?)
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vasiok74
1485710733
Руни в роли тренера?что он не хочит в Китай слетать,поиграть?хорошие же деньги предлагают.
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