Ливерпуль - Вулверхэмптон

ливер сливает все что можно
|23 тур
|31 января, вторник
|23:45
|Вулверхэмптон
|0:3
|Ливерпуль
|6 тур
|24 сентября, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|2:1
|Вулверхэмптон
|23 тур
|31 января, вторник
|23:45
|Вулверхэмптон
|0:3
|Ливерпуль
|6 тур
|24 сентября, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|2:1
|Вулверхэмптон
|24 тур
|22 января, суббота
|15:45
|Вулверхэмптон
|0:3
|Ливерпуль
|20 тур
|29 декабря, среда
|23:00
|Ливерпуль
|0:1
|Вулверхэмптон
|23 тур
|26 января, вторник
|22:45
|Вулверхэмптон
|0:0
|Ливерпуль
|19 тур
|26 декабря, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон