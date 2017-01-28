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Судьи
Главный судья:
Вольфганг Штарк (Эрголдинг)

РБ Лейпциг - Хоффенхайм

28.01.2017, Суббота, 17:30 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Германия. Бундеслига, 18 тур РБ Лейпциг - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2016/2017)
1 тур
28 августа, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 2:2 РБ Лейпциг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 7 2 89:22 +67 82
2. РБ Лейпциг 34 20 7 7 66:39 +27 67
3. Боруссия Д 34 18 10 6 72:40 +32 64
4. Хоффенхайм 34 16 14 4 64:37 +27 62
5. Кельн 34 12 13 9 51:42 +9 49
6. Герта 34 15 4 15 43:47 -4 49
7. Фрайбург 34 14 6 14 42:60 -18 48
8. Вердер 34 13 6 15 61:64 -3 45
9. Боруссия М 34 12 9 13 45:49 -4 45
10. Шальке-04 34 11 10 13 45:40 +5 43
11. Айнтрахт Ф 34 11 9 14 36:43 -7 42
12. Байер 34 11 8 15 53:55 -2 41
13. Аугсбург 34 9 11 14 35:51 -16 38
14. Гамбург 34 10 8 16 33:61 -28 38
15. Майнц 34 10 7 17 44:55 -11 37
16. Вольфсбург 34 10 7 17 34:52 -18 37
17. Ингольштадт 34 8 8 18 36:57 -21 32
18. Дармштадт 34 7 4 23 28:63 -35 25
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    Рейтинг: +675

    kagorich 28 января 2017, 10:36

    интересный матч, у гостей ещё ни одного поражения, а хозяева дома лишь один раз вничью остальные победы.

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    Рейтинг: +100

    PopCorn963 > kagorich 28 января 2017, 18:29

    Лейпциг 2 раза проиграл.

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    Рейтинг: +675

    kagorich > PopCorn963 28 января 2017, 18:35

    на своём поле они ещё не проигрывали.

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    Рейтинг: +18893

    Atoniq > kagorich 28 января 2017, 18:50

    ну тогда надеюсь что это будет первый раз!!

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    Рейтинг: +675

    kagorich > Atoniq 28 января 2017, 19:03

    Шансов мало на это, хозяева в большинстве вдобавок уже.

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