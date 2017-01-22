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  • «Реал» заплатит больше 50 миллионов за Алли. «Монако» вышел в лидеры чемпионата Франции. Дайджест событий дня

«Реал» заплатит больше 50 миллионов за Алли. «Монако» вышел в лидеры чемпионата Франции. Дайджест событий дня

«Реал» готов крупно потратиться на Алли

«Реал» определился с основной трансферной целью команды на лето. Как сообщается, клуб сделает все возможное, чтобы приобрести у «Тоттенхэма» полузащитника Деле Алли. Мадридцы намерены перебить предложения своих потенциальных конкурентов, которые согласны заплатить за 20-летнего хавбека порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.

Конте уверен в преданности Косты «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в очередной раз выразил доверие нападающему Диего Косте. Специалист заявил, что уверен в его готовности биться за команду в каждом матче. Ранее сообщалось о конфликте между тренером и футболистом.

«Все знают, насколько Коста важен для нас. В своей хорошей форме его футбол находится на отличном уровне. Диего рад играть за нас и хочет остаться в клубе. Он никогда всерьез не рассматривал вариант ухода. Для нас главное, что его все устраивает в «Челси». Я уверен в его преданности команде и готовности полностью выкладываться в матчах», – заявил Конте.

Просто Коста. О том, почему именно форвард «Челси» – лучший в АПЛ

В Китае Руни готовы платить 60 миллионов в год

Несколько китайских клубов готовы сделать нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни самым высокооплачиваемым футболистом мира. Как сообщается, капитану манкунианцев предлагают контракт с годовой зарплатой 60 миллионов фунтов. В «Манчестер Юнайтед» форвард получает 300 тысяч фунтов в неделю. Не исключается, что окончательное решение по данному предложению Руни примет летом.

Рамос: «Плевок в Аспаса? Это все «Барселона»

Защитник «Реала» Серхио Рамос высказал мнение об эпизоде, который произошел в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против «Сельты» (1:2). Ранее сообщалось, что капитан мадридского клуба плюнул в нападающего соперника Яго Аспаса.

«Плевок в Аспаса? Это все идет из «Барселоны». Я был в пяти метрах от него, и он даже ничего не заметил», – сказал Рамос.

Лига 1. Дубли Бочилии и Жермена помогли «Монако» разгромить «Лорьян» и выйти на первое место

В матче 21-го тура «Монако» на своем поле не оставил шансов «Лорьяну», отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0. Дублями в составе хозяев отметились Габриэль Бочилия и Валере Жермен.

Таким образом, красно-белые набрали 48 очков и стали единоличными лидерами турнирной таблицы. «Лорьян» же продолжает находиться на последнем месте.

Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

Монако – Лорьян – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Бочилия, 24; 2:0 – Бочилия, 28; 3:0 – Жермен, 37; 4:0 – Жермен, 59.

Тигр на свободе. Как Фалькао снова стал крутым нападающим

АПЛ. «Арсенал» вдесятером на последних минутах вырвал победу над «Бернли»

В матче 22-го тура АПЛ «Арсенал» в родных стенах одержал победу над «Бернли», забив решающий гол на последних минутах игры – 2:1. Три очка лондонскому клубу принес Алексис Санчес, реализовавший пенальти в компенсированное время. Добавим, что «канониры» заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.

Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 47 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. «Бернли», имея в активе 26 баллов, расположился на 13-й позиции.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Арсенал – Бернли – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мустафи, 59; 1:1 – Грей, 90+3 (с пенальти); 2:1 – Санчес, 90+7 (с пенальти).

Удаление: Джака, 65 – нет.

Примера. «Атлетико» ушел от поражения в матче против «Атлетика» благодаря голу Гризманна

В матче 19-го тура Примеры «Атлетик» и «Атлетико» поделили очки. Зрители, собравшиеся на стадионе «Сан Мамес Баррия», смогли увидеть результативную ничью – 2:2.

После данного результата команды остались на прежних местах в турнирной таблице: «Атлетик», имея в активе 29 очков, занимает седьмую позицию; «Атлетико» с 35-ю баллами располагается на четвертой строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Атлетик – Атлетико – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Коке, 3; 1:1 – Леке, 42; 2:1 – Де Маркос, 56; 2:2 – Гризманн, 80.

Загадочная красавица Антуана Гризманна

Испания. Примера Франция. Лига 1 Испания Атлетик Атлетико Арсенал Бернли Монако Лорьян Реал Сельта Челси Тоттенхэм Аспас Яго Рамос Серхио Руни Уэйн Коста Диего Гризманн Антуан Алли Деле Конте Антонио
Комментарии (4)
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Platon Faustov
1485111048
Месси же хотел самую большую зп
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Faraon921010
1485116512
Реал как обычно. Ну вот куда им Алли ставить? Вместо кого? Это нужно либо Хамеса,либо Иско продавать. Которых,к слову,тоже не за малые деньги купили..
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TUMS
1485150284
Китай рулит...
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VeniaminS
1485248440
Опправдает ли вложения...
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