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Судьи
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Пуэнтедеуме)
Материалы

Атлетик - Атлетико

22.01.2017, Воскресенье, 18:15 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Испания. Примера, 19 тур Атлетик - Атлетико
Обзор матча
Испания. Примера (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Атлетик 0:1 Атлетико
15 тур
13 декабря, воскресенье 20:15 Атлетико 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 19:00 Атлетико 0:0 Атлетик
16 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Атлетик 1:4 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
29 марта, суббота 23:00 Атлетик 1:2 Атлетико
12 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Атлетико 2:0 Атлетик
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, среда 23:00 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 23 января, четверг 23:59 Атлетико 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
2 тур
27 августа, понедельник 23:59 Атлетико 4:0 Атлетик
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, Финал
9 мая, среда 22:45 Атлетико 3:0 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
21 марта, среда 23:00 Атлетико 2:1 Атлетик
10 тур
27 октября, четверг 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 19:00 Атлетико 0:2 Атлетик
2 тур
11 сентября, суббота 23:55 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
25 марта, четверг 23:55 Атлетико 2:0 Атлетик
9 тур
31 октября, суббота 23:55 Атлетик 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Атлетик 1:4 Атлетико
18 тур
11 января, воскресенье 19:00 Атлетико 2:3 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
17 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 1:2 Атлетик
5 тур
26 сентября, среда 23:00 Атлетик 0:2 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +134

    korshun1977 22 января 2017, 22:28

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