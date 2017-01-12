Селюк собирается спасти «Томь». Самедов все-таки перейдет в «Спартак». Дайджест событий дня

Обамеянг не нужен Зидану

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан наложил запрет на трансфер в стан сливочных нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. По информации источника, мадридский клуб планировал приобрести 27-летнего габонца, однако французский специалист выступил против, так как футболист не подходит под его игровую схему.

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РФПЛ – самая возрастная лига Европы

Российская Премьер-лига названа самым возрастным чемпионатом в Европе. Средний возраст футболиста в РФПЛ составляет 27,1 года. Лидерство с российским первенством делит чемпионат Турции. Интересно, что лишь три чемпионата в мире выше по этому показателю – Катар (27,2 года), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5).

Для сравнения, в Англии, Испании и Италии возраст игроков составляет 26,9 года, а в Германии – 25,4. Самой молодой лигой Европы является второй дивизион чемпионата Голландии, где возраст игроков составляет 23,1 года.

Евдокимов уверен, что Игнашевич по-прежнему нужен сборной России

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов уверен, что 37-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич еще может быть полезным сборной России.

«Сейчас можно 10 игр в Премьер-лиге сыграть – и попасть в топ-клуб. Можно не играть за клуб, но вызываться сборную. Теперь любой российский футболист, проявивший себя в чемпионате, уже считается кандидатом в сборную. Вот говорят, Березуцким и Игнашевичу пора на пенсию. Но лучше защитников я не видел. Так что надо в ноги Игнашевичу всей страной упасть и попросить, чтобы он играл за сборную. В линии обороны большие проблемы», – сказал Евдокимов.

Араик Овсепян перешел в «Краснодар»

«Краснодар» подписал контракт с 21-летним полузащитником Араиком Овсепяном, который играл за «Сибирь». Сообщается, что футболист уже прошел медицинское обследование, а после подписал контракт, который рассчитан до декабря 2021 года.

Селюк готов дать «Томи» бесплатно шесть молодых иностранцев

Футбольный агент Дмитрий Селюк объявил о намерениях помочь «Томи», которая столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

«Я готов протянуть «Томи» руку помощи и дать томичам бесплатно шесть молодых иностранцев в возрасте до 21 года. От «Томи» требуется только обеспечение проживания и питания. На данный момент обреченность томского клуба не вызывает сомнений, но я даю гарантию, что после этого «Томь» будет играть не хуже и даже лучше, чем играла до зимнего периода, а по окончании сезона многие клубы будут готовы с удовольствием подписать этих футболистов. Таким образом на примере «Томи» можно показать путь развития бюджетных клубов», – заявил агент.

«Арсенал» продлил контракты с Жиру, Косиельни и Кокленом

Сразу три игрока лондонского «Арсенала» продлили свои контракты с клубом. Пролонгацию соглашения провели Оливье Жиру, Лоран Косиельни и Франсис Коклен.

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Слуцкого обвинили в переманивании лучших волгоградских кадров в школу ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может быть вовлечен в конфликт между футбольным волгоградским клубом «Олимпия» и недавно открытой в городе школе армейского клуба. Специалист обвиняется в том, что он переманил в академию целую группу перспективных воспитанников «Олимпии» разных возрастных групп.

«Ситуация не фатальная, но, чего уж тут скрывать, крайне для нас неприятная. С другой стороны, можно понять и родителей, которые хотят обеспечить своим детям лучшее будущее. Во-первых, ЦСКА – это бренд. Во-вторых, финансовый вопрос. Там обещают стабильное финансирование, бесплатные поездки на турниры и сборы. У нас же такая возможность отсутствует. Не в полном объеме, но все же родителям платить приходится», – приводит слова одного из тренеров «Олимпии» V1.ru.

«Вест Хэм» отказывается продавать Пайета

Руководство «Вест Хэма» ответило отказом на предложение «Марселя» по покупке нападающего Димитри Пайета. Согласно источнику, французский клуб предлагал за футболиста 20 миллионов фунтов. Ранее главный тренер лондонского клуба Славен Билич заявил о нежелании отпускать Пайета в другую команду.

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Самедов подпишет контракт со «Спартаком» 18 января

«Локомотив» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Александра Самедова. Футболист подпишет контракт на 2,5 года. Стоимость перехода игрока сборной России не разглашается. Ранее сообщалось о том, что сумма отступных в контракте хавбека составит 5 миллионов евро. Официально игроком красно-белых Самедов станет 18 января.