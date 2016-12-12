Российские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы. Роналду получил «Золотой мяч». Дайджест событий дня

«Ювентус» снизил предложение по Витселю

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку. В Италии оценивают его трансфер в «Ювентус» не более, чем в 6 миллионов евро. Стоит отметить, что прошедшим летом туринцы предлагали за 27-летнего бельгийца 22 миллиона. Действующий контракт Витселя с российским клубом рассчитан до июня 2017 года.

Конте удивлен возможным снятием очков с «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте удивлен сообщениями о возможном снятии очков с команды после игры с «Манчестер Сити».

«Вы шутите? Не понимаю, почему мы должны быть наказаны за ситуацию, в которой не являемся виновниками? Я отказываюсь понимать это. Мои игроки старались сохранять спокойствие. Мы пытаемся сделать нашу игру лучше во всех аспектах. Необходимо быть справедливыми и четко разграничивать ситуации, когда виновата одна команда или обе. В каждой игре на поле все 90 минут идет борьба, однако она заканчивается с финальным свистком арбитра. Я не знаю, что произошло в прошлом, но вижу, что происходит сейчас. Мои игроки старались сохранять спокойствие, насколько это было возможно», – сказал Конте.

Напомним, матч с «Манчестер Сити» закончился потасовкой, последовавшей за грубым фолом Серхио Агуэро на Давиде Луисе.

«Томь» может доиграть сезон дублирующим составом

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал, что клуб готов пойти на то, чтобы оставшуюся часть сезона доиграть дублирующим составом.

«Для «Томи» не ясны цели на остаток чемпионата, а есть лишь разговоры о расторжении контрактов с основными игроками, и о попытке доиграть сезон дублирующим составом. Конечно, это будет катастрофа в спортивном плане. Но, естественно, мы готовы пойти и на это, чтобы сохранить клуб – как ни печально это звучит», – заявил Кудряшов.

Ранее появилась информация, что руководство «Томи» предложило всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января 2017 года. Сделано это по причине тяжелого финансового состояния клуба.

Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА

Бывший главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко, покинувший сегодня свой пост, назначен на должность наставника ЦСКА. У руля армейцев белорусский специалист сменил Леонида Слуцкого, объявившего о своем уходе на прошлой неделе.

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Нефутбольный ЦСКА. Чем запомнится эпоха Слуцкого

Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Пары, которые сыграют в первом раунде плей-офф, выглядят следующим образом:

«Манчестер Сити» (Англия) – «Монако» (Франция)

«Реал» (Испания) – «Наполи» (Италия)

«Бенфика» (Португалия) – «Боруссия» Д (Германия)

«Бавария» (Германия) – «Арсенал» (Англия)

«Порту» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)

«Байер» (Германия) – «Атлетико» (Испания)

«ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Испания)

«Севилья» (Испания) – «Лестер» (Англия)

«Бавария» – «Арсенал», «ПСЖ» – «Барселона» и другие огненные пары плей-офф ЛЧ, за которыми надо следить

Стали известны пары 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 Лиги Европы. В первом раунде плей-офф турнира «Зенит» померяется силами с «Андерлехтом», «Ростов» сыграет с пражской «Спартой», а «Краснодару» предстоит двухматчевое противостояние с «Фенербахче».

Остальные пары 1/16 финала выглядят следующим образом:

«Атлетик» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр)

«Легия» (Польша) – «Аякс» (Голландия)

«Андерлехт» (Бельгия) – «Зенит» (Россия)

«Астра» (Румыния) – «Генк» (Бельгия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Сент-Этьен» (Франция)

«Вильярреал» (Испания) – «Рома» (Италия)

«Лудогорец» (Болгария) – «Копенгаген» (Дания)

«Сельта» (Испания) – «»Шахтер» (Украина)

«Олимпиакос» (Греция) – «Османлыспор» (Турция)

«Гент» (Бельгия) – «Тоттенхэм» (Англия)

«Ростов» (Россия) – «Спарта» (Чехия)

«Краснодар» (Россия) – «Фенербахче» (Турция)

«Боруссия» М (Германия) – «Фиорентина» (Италия)

АЗ (Голландия) – «Лион» (Франция)

«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – «Бешикташ» (Турция)

ПАОК (Греция) – «Шальке» (Германия)

Бабаев сообщил о возвращении Васина в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что защитник Виктор Васин, находящийся в годичной аренде в «Уфе», уже в зимнее трансферное окно присоединится к армейцам. Напомним, сегодня красно-синих возглавил экс-главный тренер уфимцев Виктор Гончаренко. «Васин зимой возвращается в ЦСКА и начнет с нами готовиться ко второй части сезона», – сказал Бабаев.

Криштиану Роналду получил «Золотой мяч-2016»

Главная личная награда мирового футбола за 2016 год досталась нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В сезоне 2015/16 португалец побеждал в Лиге чемпионов и чемпионате Европы.

Рейтинг: альтернативный «Золотой мяч» — без Роналду и Месси