«Томь» хочет бесплатно отпустить всех игроков основы и доигрывать сезон молодежью

каждый раз бьются за выход в премьер-лигу а затем начинают стонать что денег нет....
Руководство «Томи» из-за финансовых проблем в клубе предложило игрокам основного состава стать свободными агентами. Напомним, что в томской команде существуют большие долги перед футболистами и персоналом.
«Всем футболистам основного состава предложено стать свободными агентами с 1 января 2017 года, арендованных игроков клуб надеется вернуть в их команды и предпринимает для этого меры. Ясности по финансированию пока нет, но конкретно о снятии с РФПЛ речь не идет, в любом случае могут заставить клуб доигрывать сезон молодежью», – сообщил источник.
После 17-ти туров российской Премьер-лиги «Томь» имеет в своем активе девять очков и занимает последнее место в турнирной таблице.