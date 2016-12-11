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    «Томь» хочет бесплатно отпустить всех игроков основы и доигрывать сезон молодежью

    Руководство «Томи» из-за финансовых проблем в клубе предложило игрокам основного состава стать свободными агентами. Напомним, что в томской команде существуют большие долги перед футболистами и персоналом.

    «Всем футболистам основного состава предложено стать свободными агентами с 1 января 2017 года, арендованных игроков клуб надеется вернуть в их команды и предпринимает для этого меры. Ясности по финансированию пока нет, но конкретно о снятии с РФПЛ речь не идет, в любом случае могут заставить клуб доигрывать сезон молодежью», – сообщил источник.

    После 17-ти туров российской Премьер-лиги «Томь» имеет в своем активе девять очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: Р-Спорт

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    11.12.2016 15:12
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 11 декабря 2016, 19:15

      каждый раз бьются за выход в премьер-лигу а затем начинают стонать что денег нет....

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      Рейтинг: +107

      nikita08 11 декабря 2016, 18:39

      В пердив палюбому!

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 11 декабря 2016, 18:19

      Коченков кстати в ФНЛ в нормальную команду может уйти, там вратари часто травмируются. Дьяков пусть в Ростов возвращается. Дудиев в Уфу, всё равно Васина по ходу заберут на пару с Враньешом. Тишкин по ходу тоже в Уфу может ещё вернётся. Чуперка, Голышев, Баляйкин в клубы из зоны вылета. Остальные пусть в ФНЛ едут, там опытныне бойцы для повышения в классе всегда нужны.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 11 декабря 2016, 18:13

      Биквалфи в РФПЛ точно останется. Мастера штрафных большинству клубов нужны. Он ещё и лучший бомбардир - 3 гола таки, со штрафного точно есть.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 11 декабря 2016, 18:12

      Это предполагалось. В Томске всегда денег было мало. За пол-сезона клубы наверно присмотрели игроков, кто останется в РФПЛ, кто уйдёт в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 11 декабря 2016, 18:11

      Ого. Прикольно будет если молодёжь вырвется из зоны вылета

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 11 декабря 2016, 17:24

      Молодые Томи! Не тушуйтесь перед старшими .С хорошей физухой вы утопчете многих в лиге.Главное-усердие и взаимовыручка,вовремя прибегать"домой".

      3
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      Рейтинг: +15

      Черембас 11 декабря 2016, 17:02

      дааа.....

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 декабря 2016, 16:26

      Почитал и офигел от предложений выкинуть бедные команды из премьер лиге.А может быть лучше не тащить все налоги и центральные офисы в столицы,а оставить в регионах? Тогда и на футбол хватит,да и на всё другое

      7
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      Рейтинг: +48

      Boby > андрей андреев 11 декабря 2016, 16:40

      Зенит должен уйти вместо Томи. Это в Сибири газ добывают, а не Питере. Всё должно быть по справедливости.

      8
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 11 декабря 2016, 16:45

      Я бы предложил еще ликвидировать(над методом стоит подумать, главное, что бы не слышно о них слышно) депрессивные города, села, регионы. Вот тогда ЗАЖИВЕЕЕЕМ!

      2
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      Рейтинг: +48

      Boby > kykyi 11 декабря 2016, 16:48

      Отстаёшь от жизни. Это предложил Айфоня ещё когда президентом был.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Boby 11 декабря 2016, 16:57

      Не доделал, вот поэтому, всякие лучиэнергии, томи, мордовии денег просят. Отгородится от них (см Москва 2043 Войнович) и будет ОК.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > max74 11 декабря 2016, 16:59

      Верно мыслите, по государственному, я бы сказал.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > kykyi 11 декабря 2016, 17:04

      Поправлюсь, "Москва 2042"

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > max74 11 декабря 2016, 17:07

      Извини, не знаю кто такой шафт, наверно я трудно обучаемый.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > max74 11 декабря 2016, 17:18

      Да глубокие у него мысли, как минимум депутатом должен быть. Вон королева Великобритании, быстро всем спонсоров назначила и денег дала. Смешно и грустно читать такие комменты.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > max74 11 декабря 2016, 17:26

      Вряд ли он на вершине. Он ждет, когда Путин даст, иначе ход мыслей был бы другим.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 11 декабря 2016, 16:04

      Сейчас опять состряпуют письмо в вышестоящие инстанции с просьбами о помощи, обяжут какого-нибудь спонсора дать денег
      дотянут до конца сезона и всё по-новой : денег нет - подайте............

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > dyema 11 декабря 2016, 16:16

      А есть варианты?

      0
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      Рейтинг: +48

      Boby > андрей андреев 11 декабря 2016, 16:41

      Есть. Перевести офис газпрома в Томск.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Boby 11 декабря 2016, 16:53

      Не хватит на всех Газпрома, нужно чтобы и в Томске и кругом развивался бизнес, не душить его. Как бедные немцы французы живут без Газпрома, хз.

      2
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