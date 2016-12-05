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    • «Спартак» выиграл у «Рубина», «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями». Онлайн последнего тура в году

    «Спартак» выиграл у «Рубина», «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями». Онлайн последнего тура в году


    5
    Голосов: 1
    05.12.2016 19:30
    «Уфа» минимально победила «Томь», «Амкар» так ни разу и не пропустил дома за сезон. «Крылья Советов» увезли ничью из Краснодара. «Арсенал» ушел с последнего места. «Спартак» ушел на 5 очков от «Зенита». «Бомбардир» продолжает следить за матчами 17-го тура в РФПЛ.

    Текстовый онлайн «Спартак» – «Рубин» – 2:1

    Цифры и факты до матча:

    • «Спартак» не выиграл лишь 1 из последних 10 матчей дома. И лишь в 2 пропускал голы;
    • У «Спартака» в 7 последних матчах дома был лишь 1 «верховой»;
    • У «Спартака» – 5-матчевая беспроигрышная серия во встречах с «Рубином»;
    • В 5 из последних 7 матчей «Рубин» не пропускает голов

    Крутой гол Жонатаса, повели гости!

    Промес ответил еще до конца тайма, 1:1!

    Гол Глушакова! И снова издалека!

    Составы:

    «Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:1

    Цифры и факты до матча:

    • Из 14 последних матчей дома «Краснодар» выиграл 12:
    • «КС» проиграли 3 последних встречи в гостях;
    • У «КС» 4 последних игры – «верховые». У «Краснодара» – 12 из 15 домашних;
    • «Краснодар» выиграл всего 2 (!) матча из 12 у «Крыльев»

    Если долго мучиться, что-нибудь получится. 1:0, Смолов!

    1:1, Корниленко! Отыгрались гости.

    «Уфа» – «Томь» – 1:0

    Цифры и факты до матча:

    • «Томь» не проиграла лишь 1 из последних 7 выездных матчей;
    • «Томь» забила лишь в 2 из последних 7 выездных игр;
    • «Уфа» отыграла лишь 1 «верховой» матч из последних 12

    Сухов на 64-й минуте открыл счет в игре с «Томью», забив победный мяч «Уфы». Неплохо вышло.

    «Амкар» – «Оренбург» – 3:0

    Цифры и факты до матча:

    • «Амкар» вообще не пропустил ни одного гола в домашних встречах;
    • «Амкар» не проигрывает в последних 9 домашних матчах;
    • «Амкар» не отыграл ни одной «верховой» игры из последних 13 дома;
    • «Оренбург» ни разу не выиграл в гостях

    Автогол Жунича помог «Амкару» повести в счете!

    И уже в первом тайме его удвоил Идову.

    Точку на последней минуте матча поставил Гиголаев.

    «Арсенал» – «Анжи» – 1:0

    Цифры и факты до матча:

    • «Арсенал» проиграл 5 последних матчей;
    • Безвыигрышная серия «Арсенала» составляет 14 игр;
    • «Арсенал» отыграл лишь 1 верховую игру из последних 10;
    • «Арсенал» и «Анжи» провели 7 матчей между собой, но ни разу не сыграли вничью

    Беляев открыл счет в Туле!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рубин»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 6 декабря 2016, 09:37

      Краснодар, опять те же грабли, что и в прошлом году. АУ........., Шалимов?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 6 декабря 2016, 09:35

      Арсенал, вперёд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 5 декабря 2016, 21:34

      Всех с победой !!! Пошел пить валидол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Scorp63 5 декабря 2016, 21:10

      Судья вовремя подмахнул свинотам!)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 5 декабря 2016, 18:34

      кто возглавит Уфу поле ухода Гончаренко?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +815

      Himlion 5 декабря 2016, 14:21

      Что значит верховой матч???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > Himlion 5 декабря 2016, 14:32

      значит забито не меньше трех голов в матче

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 5 декабря 2016, 14:08

      спартак чемпион

      -2
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