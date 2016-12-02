Зидан объявил состав на Эль Класико. Семин выгнал Самедова из «Локо». Дайджест событий дня

Состав «Реала» на Эль Класико уже известен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже за сутки объявил состав на один из главных матчей зимы. На поле стадиона «Камп Ноу» против «Барселоны» из-за травм не выйдут Тони Кроос, Гарет Бэйл и Альваро Мората, а стартовый состав будет выглядеть следующим образом: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Ковачич, Иско, Лукас, Бензема, Роналду.

Игра начнется 3 декабря в 18:15 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу».

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Семин и Самедов сильно поругались

Вплоть до того, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отстранил полузащитника команды Александра Самедова от тренировок, а затем потребовал собрать вещи и покинуть базу клуба. Все это произошло уже после открытой тренировки «Локо». Семин недоволен самоотдачей игрока, Самедов, по слухам, считает методы работы Семина слишком старомодными. Сам футболист уже успел прокомментировать инцидент, а затем был переведен в молодежную команду – об этом сообщил тренер.

ФИФА выбрала трех номинантов на лучший гол года…

В их число вошли: полузащитник бразильского «Коринтианса» Марлон, футболистка женской сборной Венесуэлы до 17 лет Данюшка Родригес и представитель малазийского «Пенанга» Мохд Фаиз Субри. Один из этих трех голов будет назван самым красивым в 2016 году. Имя победителя будет объявлено 9 января 2017 года на ежегодной церемонии в Цюрихе.

… и трех претендентов на звание лучшего футболиста мира

А эту награду завоюет куда более известная личность. Среди трех кандидатов – футболисты, сыгравшие летом в финалах континентальных первенств. Это Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Криштиану Роналду («Реал»). Кто из них будет объявлен лучшим игроком мира – станет известно тогда же, когда и будет определен обладатель приза за лучший гол – 9 января следующего года.

Тренера «Лейпцига» приглашали в «Арсенал»?

Главный тренер клуба «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль рассказал о переговорах с «Арсеналом», где затрагивалась тема о возможной работе в лондонском клубе. Ранее сообщалось, что специалиста могут пригласить в «Арсенал» в случае ухода Арсена Венгера. «В этих сообщениях было много правды. Мне приписывали и худшую судьбу, чем стать преемником главного тренера-долгожителя Англии. Это ведь не повредит моей репутации, правда? Но не стоит придавать этому слишком большого значения. Я нашел свою удачу здесь», – так ответил Хазенхюттль.

ВТБ погасит долги «Динамо» при одном условии

Долги московского «Динамо» будут выкуплены, если общество продаст банку ВТБ принадлежащую ему по инвестиционному соглашению долю в девелоперском проекте «ВТБ арена парк». При этом обществу принадлежит 25% акций футбольного клуба.

«Часть этой полученной за долю в проекте суммы предназначена для погашения текущих долговых обязательств, конечно, наиболее значительная сумма – это зарплата игроков. Часть предназначена для решения вопроса по снижению долговой нагрузки», – передал председатель ОГО ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский через своего представителя.

Кононов интересен трем клубам РФПЛ

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов попал в сферу интересов ЦСКА, «Анжи» и «Локомотива». Сообщается, что этот специалист может возглавить какой-либо из вышеназванных клубов уже в ближайшее время. В случае армейцев все зависит от финансовых возможностей команды, полномочий по формированию состава и от предложения президента клуба Евгения Гинера. В остальных двух клубах также в будущем возможна отставка главного тренера.

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Головин продлил контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поставил подпись под новым пятилетним контрактом сроком до 2021 года. Финансовые подробности пока не разглашаются. Напомним, недавно Головин стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту России. В нынешнем сезоне 20-летний игрок уже провел 22 матча во всех турнирах.

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