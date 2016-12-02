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    ФИФА назвала претендентов на приз за лучший гол года

    ФИФА определила трех игроков, которые будут претендовать на награду, вручаемую за лучший гол 2016 года. Это полузащитник бразильского «Коринтианс» Марлон, футболистка женской сборной Венесуэлы до 17 лет Данюшка Родригес и Мохд Фаиз Субри, выступающий за малазийский «Пенанг».

    Премия носит имя Ференца Пушкаша и вручается игроку, забившему самый красивый гол года. Победитель определяется с помощью онлайн-голосования болельщиков.

    Имя лауреата будет названо 9 января 2017 года на ежегодной церемонии в Цюрихе.

    Источник: ФИФА

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    02.12.2016 16:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 2 декабря 2016, 21:05

      По мне так все три фигня.....вот гол грузина бомжам лучше этих трех!!!

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 2 декабря 2016, 19:01

      A gol Mussa Sow ? W wotora united?

      0
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      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 2 декабря 2016, 18:08

      Ну первые два есть за что оценить,хотя были намного лучше.Но третий явно ветер посторался!!!

      0
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      Рейтинг: +70

      vincentin 2 декабря 2016, 18:04

      Субри красиво закрутил

      -1
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      Рейтинг: +496

      firs04 2 декабря 2016, 17:22

      Данюшка Родригес - четко накрутила и пульнула в девятину

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 2 декабря 2016, 17:00

      Faiz Subri здесь победит

      0
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      Рейтинг: +85

      dredan 2 декабря 2016, 16:49

      Чет не очень голы(Особенно второй,голос за третий

      0
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