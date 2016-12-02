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    Самедов заявил, что пока что не может говорить о конфликте с Семиным

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал появившуюся информацию о конфликте с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным. Напомним, ранее сообщалось, что специалист прогнал игрока с тренировочной базы москвичей.

    «Я не могу ничего говорить. Пока что. Просто должен выполнять свои обязанности и все. То, что меня не включили в стартовый состав на матч с «Томью», не удивило. Больше пока что нечего сказать», – сказал 32-летний хавбек.

    В текущем сезоне на счету Самедова 15 матчей, в которых он забил четыре мяча и отдал две голевых передачи.

    Источник: ФАН

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    02.12.2016 12:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 2 декабря 2016, 19:06

      не ДеньГисов ли ему заразу передал?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 2 декабря 2016, 13:08

      И ПОШЕЛ САНЕК ПРИГОРЮНИВШИСЬ ИЗ БАКОВКИ В ТАРАСОВКУ С КОТОМКОЙ НА ПЛЕЧЕ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 2 декабря 2016, 13:03

      неужели все таки в Спартак..

      -1
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