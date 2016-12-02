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    Семин прогнал Самедова с базы «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отстранил полузащитника команды Александра Самедова от тренировок. Сообщается, что в среду специалист в ходе словесной перепалки с 32-летним хавбеком заявил футболисту, что больше не нуждается в его услугах, потребовал собрать вещи и покинуть базу клуба в Баковке.

    Конфликт произошел уже после открытой тренировки команды, на которой присутствовали журналисты. По словам источника, Самедов считает методы работы Семина слишком старомодными.

    На следующий день футболист оказался в заявке на матч с «Томью» (6:1) в запасе, однако на скамейке так и не появился. Семин заявил, что он недоволен самоотдачей игрока.

    Источник: ФАН

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    02.12.2016 12:12
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 декабря 2016, 20:25

      С одной стороны тренер прав и не дело игрока указывать тренеру что тому делать. Но, посмотрев правде в глаза и на факты, Палыч на данном этапе ничего нового команде не может предложить, кроме обновлённого петушка! Сколько не тренировал, на стажировках нигде не был, уровень не повышал, само собой что пришёл со старыми наработками, которые вполне возможно по нынешним реалиям уже не канают.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 декабря 2016, 17:23

      Надо было ещё и под зад навалять

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 декабря 2016, 15:44

      Не выдержали нервы у Палыча... Жаль... До разговора с Самедовым о возможном переходе Сёмин был трезвее и разумнее. Мне его искренне жаль, но и Самедова понять можно. Он думает о будущем, ведь через пару-тройку лет карьеру футболиста ему придётся заканчивать. Было бы ему 22 года, а не 32, то он мог бы не особо волноваться о будущем, а повышать класс своей игры и выбирать предложения.

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > cska-62 2 декабря 2016, 17:09

      Что значит не выдержали нервы? Если игрок тренируется спустя рукава, несмотря на действующий контракт, то ссылка в дубль - это вполне адекватная мера. Семин разумно ничего не стал нагнетать, сказал, что все будет известно после разговора с самим игроком. Результата разговора два: либо игрок хочет игрок и душой в команде, либо наоборот. Получился второй вариант.
      Так зачем держать на скамейке не желающего играть игрока, когда на его место можно, например, вызвать перспективного футболиста из молодежки, чтобы он набирался опыта.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > aimer1988 2 декабря 2016, 18:49

      Пару дней назад (до разговора!) претензий у Палыча не было... Ну, очевидно же - просто нервы сдали! Я с огромным уважением отношусь к Сёмину, но и Самедова понять могу. Там ведь светит и Лига Чемпионов, и финансовые условия, вероятно, несопоставимые с нынешними... И это на закате карьеры! А вот Миранчуку лучше остаться. Потеряться может и в "Спартаке", и в "Зените"... Может пока в "Локо" расти и расти... Но это моё личное мнение, хотя, как показывает практика, я редко ошибаюсь...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > cska-62 2 декабря 2016, 20:27

      Миранчука в идеале куда-нибудь в бундеслигу... Там бы он раскрылся в полной мере... В локо как ни прискорбно будет только тухнуть в игровом плане, получая регулярно смс-ки о приходе бешеной зп...

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 2 декабря 2016, 15:32

      Старомодный?Ну конечно Самедову видней,он же и Барсе играл,и в Реале с Баварией...Твоё дело установки на игру выполнять и не филонить,а не учить тренера,что и как делать

      5
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 декабря 2016, 15:27

      не хочется верить, но... может на откате Спартака тренер? чтобы меньше сумма сделки была.
      Просто версия)))

      -2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > LokoGoGo 2 декабря 2016, 18:10

      у Самедова в контракте сумма отступных прописана в 5млн... ниже уже не смогут упустить ни как

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > RedGreenHooligan 3 декабря 2016, 11:21

      как самовыкуп... может тогда ради шумихи просто вокруг персоны Самедова. два дня на медиаметриксе в разжделе Спорт только про него новости были... Самедов всегда с шумом уходит

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 2 декабря 2016, 13:55

      Респект Палыч!!!

      7
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 2 декабря 2016, 13:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А я и не знал, что Локомотив всё ещё в высшей лиге играет. А что Сёмин без Самедова будет делать? Там вроде больше никого и нет.

      -5
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Виталий1 2 декабря 2016, 18:11

      Самедов в последних играх только дурью маялся на поле... его роль в этом сезоне преувеличена

      0
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ 2 декабря 2016, 13:07

      Cамедов будет играть в другой команде, а Семина отправят на пенсию по окончанию сезона, а может и раньше.

      1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 2 декабря 2016, 13:03

      СТАРИК СВИРЕПСТВУЕТ! ВОТ САМЕДОВА ВЫГНАЛ ВОН!

      -1
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      Рейтинг: +65

      Too Much 2 декабря 2016, 13:02

      Все правильно!

      Так было и с Кучуком, самед прогнулся под тетю олЮ и почуял власть в команде! Вот и начал сливать тренеров, у которых если ты не пашешь - играть не будешь! Но сейчас увы конебаба свалила не прокатит больше.

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