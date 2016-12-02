Семин прогнал Самедова с базы «Локомотива»

С одной стороны тренер прав и не дело игрока указывать тренеру что тому делать. Но, посмотрев правде в глаза и на факты, Палыч на данном этапе ничего нового команде не может предложить, кроме обновлённого петушка! Сколько не тренировал, на стажировках нигде не был, уровень не повышал, само собой что пришёл со старыми наработками, которые вполне возможно по нынешним реалиям уже не канают.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отстранил полузащитника команды Александра Самедова от тренировок. Сообщается, что в среду специалист в ходе словесной перепалки с 32-летним хавбеком заявил футболисту, что больше не нуждается в его услугах, потребовал собрать вещи и покинуть базу клуба в Баковке.
Конфликт произошел уже после открытой тренировки команды, на которой присутствовали журналисты. По словам источника, Самедов считает методы работы Семина слишком старомодными.
На следующий день футболист оказался в заявке на матч с «Томью» (6:1) в запасе, однако на скамейке так и не появился. Семин заявил, что он недоволен самоотдачей игрока.