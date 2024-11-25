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    Соболев – о хейте: «Это зависть к твоим успехам»

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев на ютуб-канале клуба высказался о негативе в свой адрес.

    «Негатив? Спокойно отношусь. Если пишут, то ты чего-то стоишь. Получаю удовольствие, если Владислав Радимов говорит плохо, а потом переобувается.

    Чем ты ярче, чем ты смелее, то есть не боишься сказать то, что думаешь, тем больше к тебе внимания и тем больше тебя хейтят. Ну и конечно же, зависть к твоим успехам», – сказал Соболев.

    • Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе. 27-летний футболист провел 13 матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.
    • В «Спартаке» Александр был 4 года.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.11.2024 21:25
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1732559305
    ...прочитал и охерел - - "Ой, дур-а-а-а-к!"(с)....
    Ответить
    Zeitec
    1732559700
    Я конечно не очень люблю хейтить Соболева, но на данный момент слова про зависть выглядят странновато. Надеюсь скоро реально будет за что завидовать
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