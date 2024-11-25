Соболев – о хейте: «Это зависть к твоим успехам»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев на ютуб-канале клуба высказался о негативе в свой адрес.

«Негатив? Спокойно отношусь. Если пишут, то ты чего-то стоишь. Получаю удовольствие, если Владислав Радимов говорит плохо, а потом переобувается.

Чем ты ярче, чем ты смелее, то есть не боишься сказать то, что думаешь, тем больше к тебе внимания и тем больше тебя хейтят. Ну и конечно же, зависть к твоим успехам», – сказал Соболев.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе. 27-летний футболист провел 13 матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

В «Спартаке» Александр был 4 года.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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