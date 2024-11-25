Черчесов – о 0:15 сборной Казахстана под своим руководством: «Идет работа, которая не видна»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о своей работе в команде.

Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана летом.

Под его руководством, команда заняла последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах и разницей мячей 0:15. Она вылетела в Лигу C.

В 2025 году Казахстан сыграет в отборе ЧМ-2026.

– Какую задачу ставили ваши работодатели перед вами?

– Результат определяется в двух плоскостях: то, что на таблице – можно смело поставить тройку с минусом. А что внутри мы делали – работа идет, которая не видна. Но перестройка идет полным ходом. Когда принимаешь команду, жеребьевка уже прошла, и ты знаешь, с кем придется играть. Мы когда это обсуждали с президентом (федерации), естественно, желание сохранить прописку есть, желание намного лучше выглядеть есть. Но рассчитывать на то, что мы всех проедем, конечно, нельзя было.

Тогда выстраивается стратегия, что для нас важнее: любым путем за очки побороться и в конце концов оказаться на последнем месте, потому что соперник объективно сильнее. Или команду готовить к отборочному этапу чемпионата мира. Такой определенный шпагатик надо было делать. Знакомиться, готовить, перестраивать.

– Вас могли после таких результатов уволить? Вы же рисковали.

– Рискуешь ты всегда. Еще ни разу не было, чтобы ты пришел в какую‑то команду, где все в розовом цвете. У меня такого не было. Поэтому ты знаешь, что тебя ждет. Я не один, есть тренерский штаб, мы всe просчитываем, что может быть, к чему готовиться, как это менять. Ситуация такая, какая есть. Хорошо, поддержу, оценка за результат в группе Лиги наций – на двоечку. Но внутри работа идет, мы взяли четверых игроков из молодежной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника.

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