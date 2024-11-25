Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Черчесов – о 0:15 сборной Казахстана под своим руководством: «Идет работа, которая не видна»

    Черчесов – о 0:15 сборной Казахстана под своим руководством: «Идет работа, которая не видна»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о своей работе в команде.

    • Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана летом.
    • Под его руководством, команда заняла последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах и разницей мячей 0:15. Она вылетела в Лигу C.
    • В 2025 году Казахстан сыграет в отборе ЧМ-2026.

    – Какую задачу ставили ваши работодатели перед вами?

    – Результат определяется в двух плоскостях: то, что на таблице – можно смело поставить тройку с минусом. А что внутри мы делали – работа идет, которая не видна. Но перестройка идет полным ходом. Когда принимаешь команду, жеребьевка уже прошла, и ты знаешь, с кем придется играть. Мы когда это обсуждали с президентом (федерации), естественно, желание сохранить прописку есть, желание намного лучше выглядеть есть. Но рассчитывать на то, что мы всех проедем, конечно, нельзя было.

    Тогда выстраивается стратегия, что для нас важнее: любым путем за очки побороться и в конце концов оказаться на последнем месте, потому что соперник объективно сильнее. Или команду готовить к отборочному этапу чемпионата мира. Такой определенный шпагатик надо было делать. Знакомиться, готовить, перестраивать.

    – Вас могли после таких результатов уволить? Вы же рисковали.

    – Рискуешь ты всегда. Еще ни разу не было, чтобы ты пришел в какую‑то команду, где все в розовом цвете. У меня такого не было. Поэтому ты знаешь, что тебя ждет. Я не один, есть тренерский штаб, мы всe просчитываем, что может быть, к чему готовиться, как это менять. Ситуация такая, какая есть. Хорошо, поддержу, оценка за результат в группе Лиги наций – на двоечку. Но внутри работа идет, мы взяли четверых игроков из молодежной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    «Это не моя прихоть»: Черчесов выдвинул требование к казахстанским чиновникам 4
    Черчесов оценил уровень РПЛ 6
    Черчесов похвалил «Локомотив»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:58
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    vladik12
    1732546941
    По ушам Стас ездит прекрасно.
    Ответить
    ...уефан
    1732547855
    ...ну-да, такой крючок, с насаженным на него светлым футбольным будущим, грех не заглотить). Посмотрим, сработает ли наживка)...
    Ответить
    АКС-74У
    1732551220
    Не видна твоя работа, Стас, не видна.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1732554435
    Что ж у него две крайности-то только:либо всех проехать,либо устроиться на 0:15.А так всем трудящимся нужно взять на заметку:почему ты так плохо делаешь свою работу?Я делаю работу,которая не видна
    Ответить
    saf05
    1732554800
    Результат просто космический
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 