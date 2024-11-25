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    • Ловчев: «Футбол прогрессирует, а мы движемся в другую сторону»

    Ловчев: «Футбол прогрессирует, а мы движемся в другую сторону»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев констатировал регресс футбола в России.

    «Я тоже считаю, что наш футбол медленнее европейского.

    Я недавно был в эфире с Аршавиным и говорил ему: «Андрей, вот почему футболисты получают мяч, не могут его обработать, отдать сразу?» В ответ я услышал следующее: «Евгений Серафимович, в ваше время в футбол играли еще медленнее».

    Это открыло мне глаза, ведь наша техника, видение поля было высокого уровня, потому что у нас времени было больше на принятие решений.

    Почему Месси и Роналду признавались лучшими? Потому что они мыслили быстрее других, быстрее обрабатывали мяч, делали все быстрее остальных.

    Футбол прогрессирует, становится быстрее, но мы из‑за отстранения движемся чуть‑чуть в другую сторону», – сказал Ловчев.

    • Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2024 23:11
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