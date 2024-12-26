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    ЦСКА объявил об уходе спортивного директора

    ЦСКА подтвердил отставку спортивного директора клуба Андрея Мовсесьяна.

    Сотрудничество между сторонами прекращено по взаимному согласию.

    «ПФК ЦСКА благодарит Андрея Николаевича за многолетнюю работу в спортивном блоке клуба.

    Несмотря на ограниченные условия, Андрей Мовсесьян неоднократно решал поставленные задачи.

    Мы желаем Андрею Николаевичу успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации.

    • Мовсесьян стал спортивным директором ЦСКА осенью 2022 года.
    • До этого он 10 лет был скаутом и главным скаутом армейцев.
    • ЦСКА набрал 31 очко в 18 турах РПЛ и занимает 6-е место в таблице лиги.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1735224782
    Сородича кудрявого забери с собой,он явно пересидел на одном месте.
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    andr45
    1735225006
    Бежит народ от меринов) Видно, НАТАШКИ кончились)))
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