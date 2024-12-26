ЦСКА объявил об уходе спортивного директора

ЦСКА подтвердил отставку спортивного директора клуба Андрея Мовсесьяна.
Сотрудничество между сторонами прекращено по взаимному согласию.
«ПФК ЦСКА благодарит Андрея Николаевича за многолетнюю работу в спортивном блоке клуба.
Несмотря на ограниченные условия, Андрей Мовсесьян неоднократно решал поставленные задачи.
Мы желаем Андрею Николаевичу успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации.
- Мовсесьян стал спортивным директором ЦСКА осенью 2022 года.
- До этого он 10 лет был скаутом и главным скаутом армейцев.
- ЦСКА набрал 31 очко в 18 турах РПЛ и занимает 6-е место в таблице лиги.