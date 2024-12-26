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    Мостовой послал Абаскаля в Comedy Club

    Александр Мостовой считает, что экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль лучше бы проявил себя в юмористическом шоу, чем в футболе.

    • Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
    • Абаскаля уволили в апреле.
    • Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

    «Сильно удивлен, что слова этого человека так бурно обсуждаются. Я вообще уже и забыл, что он работал в России.

    Абаскалю место в Comedy Club, это его уровень. В футболе не получается, иди людей смеши, хоть какая-то польза будет обществу. Просто не вижу смысла его обсуждать», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1735233136
    Мостовой послал Абаскаля в Comedy Club.... Опечатка... Мостовой пригласил Абаскаля в Comedy Club
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