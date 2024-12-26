Мостовой послал Абаскаля в Comedy Club

Александр Мостовой считает, что экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль лучше бы проявил себя в юмористическом шоу, чем в футболе.

Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.

Абаскаля уволили в апреле.

Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

«Сильно удивлен, что слова этого человека так бурно обсуждаются. Я вообще уже и забыл, что он работал в России.

Абаскалю место в Comedy Club, это его уровень. В футболе не получается, иди людей смеши, хоть какая-то польза будет обществу. Просто не вижу смысла его обсуждать», – сказал Мостовой.