Мостовой послал Абаскаля в Comedy Club

Александр Мостовой считает, что экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль лучше бы проявил себя в юмористическом шоу, чем в футболе.
- Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
- Абаскаля уволили в апреле.
- Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.
«Сильно удивлен, что слова этого человека так бурно обсуждаются. Я вообще уже и забыл, что он работал в России.
Абаскалю место в Comedy Club, это его уровень. В футболе не получается, иди людей смеши, хоть какая-то польза будет обществу. Просто не вижу смысла его обсуждать», – сказал Мостовой.