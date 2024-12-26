Аршавин прокомментировал резонансные слова Абаскаля про «багаж»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил последние заявления экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.

Абаскаля уволили в апреле.

Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

«Может быть, Абаскаль действительно так считает. Но, по моему мнению, когда приходит новый тренер, с его первого дня работы всe, что было до него, можно выкинуть в трубу.

Даже, если говорить условно, чей-то «багаж» остается, новый тренер оставляет за собой право воспользоваться им или всe в корне поменять. Теперь он ответственен за результат и поэтому всe, что было до него, не имеет никакого значения», – сказал Аршавин.