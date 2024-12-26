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    • Аршавин прокомментировал резонансные слова Абаскаля про «багаж»

    Аршавин прокомментировал резонансные слова Абаскаля про «багаж»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил последние заявления экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    • Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
    • Абаскаля уволили в апреле.
    • Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

    «Может быть, Абаскаль действительно так считает. Но, по моему мнению, когда приходит новый тренер, с его первого дня работы всe, что было до него, можно выкинуть в трубу.

    Даже, если говорить условно, чей-то «багаж» остается, новый тренер оставляет за собой право воспользоваться им или всe в корне поменять. Теперь он ответственен за результат и поэтому всe, что было до него, не имеет никакого значения», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:42
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1735245770
    Состав преимущественно остался,вот и багаж.Но только многие-"чемодан без ручки,и жалко бросить,и нести невозможно".
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    WE ARE FOR PETER
    1735246089
    Гонишь шава,падаешь с каждым годом
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