Кушанашвили назвал идеального тренера для ЦСКА: «Боже мой, небеса упадут!»

Шоумен и деятель медиафутбола Отар Кушанашвили рассказал, кого мечтает видеть на посту главного тренера ЦСКА.

– Мне кажется, ЦСКА должен сделать ход конем и пригласить никем не ожидаемого нашего человека.

– Был же Леша Березуцкий…

– Нет, тогда, считай, Березуцкому было 18 лет по футбольным меркам.

– На месте Гинера кого бы ты сейчас позвал?

– Юрана.

– Почему ты так влюблен в него?

– Потому что видел, что он делал, когда принял одну из команд. Я решил посмотреть, как этот клуб играл до него. И при нем у каждого игрока появилось точное знание, что он должен делать на поле.

Я тогда подумал: «Вот такого бы, как Юран!» Что бы началось при обсуждении этой темы…

– Но ведь там возникнет проблема «Спартак» – ЦСКА…

– Да, но я бы пошел ва-банк и сказал: «Плачу тебе 30 миллионов! Приходи, если не боишься вот этой темы «Спартак» – ЦСКА». Контракт – по схеме «1+1». Юран во главе ЦСКА – боже мой, небеса упадут!