Кушанашвили назвал идеального тренера для ЦСКА: «Боже мой, небеса упадут!»

Шоумен и деятель медиафутбола Отар Кушанашвили рассказал, кого мечтает видеть на посту главного тренера ЦСКА.
– Мне кажется, ЦСКА должен сделать ход конем и пригласить никем не ожидаемого нашего человека.
– Был же Леша Березуцкий…
– Нет, тогда, считай, Березуцкому было 18 лет по футбольным меркам.
– На месте Гинера кого бы ты сейчас позвал?
– Юрана.
– Почему ты так влюблен в него?
– Потому что видел, что он делал, когда принял одну из команд. Я решил посмотреть, как этот клуб играл до него. И при нем у каждого игрока появилось точное знание, что он должен делать на поле.
Я тогда подумал: «Вот такого бы, как Юран!» Что бы началось при обсуждении этой темы…
– Но ведь там возникнет проблема «Спартак» – ЦСКА…
– Да, но я бы пошел ва-банк и сказал: «Плачу тебе 30 миллионов! Приходи, если не боишься вот этой темы «Спартак» – ЦСКА». Контракт – по схеме «1+1». Юран во главе ЦСКА – боже мой, небеса упадут!
- Юран остается без работы с апреля, когда его уволили из «Пари НН».
- ЦСКА сейчас тренирует серб Марко Николич.
- Армейцы набрали 31 очко в 18 турах РПЛ и занимают 6-е место в таблице лиги.