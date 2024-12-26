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    • Кушанашвили назвал идеального тренера для ЦСКА: «Боже мой, небеса упадут!»

    Кушанашвили назвал идеального тренера для ЦСКА: «Боже мой, небеса упадут!»

    Шоумен и деятель медиафутбола Отар Кушанашвили рассказал, кого мечтает видеть на посту главного тренера ЦСКА.

    – Мне кажется, ЦСКА должен сделать ход конем и пригласить никем не ожидаемого нашего человека.

    – Был же Леша Березуцкий…

    – Нет, тогда, считай, Березуцкому было 18 лет по футбольным меркам.

    – На месте Гинера кого бы ты сейчас позвал?

    Юрана.

    – Почему ты так влюблен в него?

    – Потому что видел, что он делал, когда принял одну из команд. Я решил посмотреть, как этот клуб играл до него. И при нем у каждого игрока появилось точное знание, что он должен делать на поле.

    Я тогда подумал: «Вот такого бы, как Юран!» Что бы началось при обсуждении этой темы…

    – Но ведь там возникнет проблема «Спартак» – ЦСКА…

    – Да, но я бы пошел ва-банк и сказал: «Плачу тебе 30 миллионов! Приходи, если не боишься вот этой темы «Спартак» – ЦСКА». Контракт – по схеме «1+1». Юран во главе ЦСКА – боже мой, небеса упадут!

    • Юран остается без работы с апреля, когда его уволили из «Пари НН».
    • ЦСКА сейчас тренирует серб Марко Николич.
    • Армейцы набрали 31 очко в 18 турах РПЛ и занимают 6-е место в таблице лиги.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
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    Тему глаголит и Юран везде из гавна боевой темп строит
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