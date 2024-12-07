Ловчев ответил, кто выиграет сезон РПЛ

Бывший спартаковец Евгений Ловчев дал прогноз на исход сезона РПЛ.

«Спартаку» надо укреплять состав и не дeргать тренера. Станкович – тренер с хорошим, спортивным характером. Мужиковатый! Красно-белые наконец-то определились с составом и с тройкой нападающих – Эсекьель Барко, Манфред Угальде и Тео Бонгонда – они кайфуют от игры, но это не будет продолжаться долгое время.

У команды нет скамейки запасных и проблемы с обороной, еe надо укреплять. Чемпионом будет «Зенит», он сильнее. «Спартак» играет в силу своих игроков, а у петербуржцев сильнее футболисты и они могут прибавить, а также ещe скамейка запасных есть», – сказал Ловчев.