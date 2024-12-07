Ловчев ответил, кто выиграет сезон РПЛ

Бывший спартаковец Евгений Ловчев дал прогноз на исход сезона РПЛ.
«Спартаку» надо укреплять состав и не дeргать тренера. Станкович – тренер с хорошим, спортивным характером. Мужиковатый! Красно-белые наконец-то определились с составом и с тройкой нападающих – Эсекьель Барко, Манфред Угальде и Тео Бонгонда – они кайфуют от игры, но это не будет продолжаться долгое время.
У команды нет скамейки запасных и проблемы с обороной, еe надо укреплять. Чемпионом будет «Зенит», он сильнее. «Спартак» играет в силу своих игроков, а у петербуржцев сильнее футболисты и они могут прибавить, а также ещe скамейка запасных есть», – сказал Ловчев.
- «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
- В мае клубу исполнится 100 лет.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» идет 3-м.