Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Ловчев ответил, кто выиграет сезон РПЛ

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев дал прогноз на исход сезона РПЛ.

    «Спартаку» надо укреплять состав и не дeргать тренера. Станкович – тренер с хорошим, спортивным характером. Мужиковатый! Красно-белые наконец-то определились с составом и с тройкой нападающих – Эсекьель Барко, Манфред Угальде и Тео Бонгонда – они кайфуют от игры, но это не будет продолжаться долгое время.

    У команды нет скамейки запасных и проблемы с обороной, еe надо укреплять. Чемпионом будет «Зенит», он сильнее. «Спартак» играет в силу своих игроков, а у петербуржцев сильнее футболисты и они могут прибавить, а также ещe скамейка запасных есть», – сказал Ловчев.

    • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
    • В мае клубу исполнится 100 лет.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» идет 3-м.

    Новости по теме
    Батраков отреагировал на интерес «Манчестер Сити»
    «Пари НН» и «Химки» поборются за форварда «Динамо» 3
    ⚽ РПЛ. «Краснодар» и «Локо» голов не забили, победы ЦСКА и «Динамо» и другие результаты тура 43
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2024 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1733565152
    Зенит точно не станет чемпионом потому что весенний график у них сложнее скажем чем у быков или того же Спартака да и игры нет у Зенита одни потуги и в одночасье игра не появится потому что Семак не может ничего придумать
    Ответить
    Fju-2
    1733565710
    Краснодар он вообще не рассматривает.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1733566364
    Да нормально всё у Спарака! Играют по схеме и стилю Реала, это для тех кто не разбирается! Единственной очень не точный пас и видение у Рябчука и слабый Умяров!
    Ответить
    шахта Заполярная
    1733567725
    Флюгер мыслит по шаблону, по этому часто переобувается.
    Ответить
    АлексМак
    1733570768
    Молодец Серафимович. Верно мыслит.
    Ответить
    Интерес
    1733572468
    Тяжёлый плод тяжёлых раздумий! Как бы Серафимыча это не подкосило.
    Ответить
    zigbert
    1733578258
    А не проще ли сказать :"победит сильнейший" а вот кто он этот сильнейший покажет время.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 