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    • Гершкович – об иностранцах в РПЛ: «Не нужно засорять наш футбол этим шлаком»

    Гершкович – об иностранцах в РПЛ: «Не нужно засорять наш футбол этим шлаком»

    Член исполкома РФС Михаил Гершкович пытается вернуть в РПЛ налог на иностранных тренеров.

    • Налог действовал в 2013-2015 годах.
    • Сейчас в РПЛ 6 иностранных тренеров.
    • Выше всех идет Деян Станкович со «Спартаком» – 3-е место.

    – Что изменит налог на иностранных тренеров?

    – Он остановит горячие головы, которые непонятно почему продолжают приглашать иностранных тренеров низкой квалификации. Тех, за спиной которых нет ни опыта, ни успехов. Вы посмотрите – у «Оренбурга» был Деограсия, потом пришел Слишкович – что поменялось? Ничего. Они оба нигде и никогда не работали главными тренерами, а приехали сюда – пожалуйста. Ну это что такое-то? Почему не пригласить наших ребят, у которых опыта в три раза больше?

    И, безусловно, введение налога на тренеров-легионеров поможет трудоустроиться нашим специалистам. Федотов, Юран, Колыванов, Тетрадзе, Кобелев, Бушманов, Кирьяков – сейчас очень много наших тренеров, которые сидят без работы. Это все люди, которые играли хорошо и тренировали неплохо.

    – Еще в одно время обсуждалось возвращение налога на легионеров-игроков. Он сейчас тоже нужен?

    – Это уже более спорный вопрос. В нем нет необходимости, если лимитировать легионеров по качеству. Повторюсь: не нужно засорять наш футбол этим шлаком, сюда навалом приезжают иностранцы, которые не должны играть здесь ни по каким критериям, они только мешаются. Нужно продумать, как поставить барьер.

    Это не очень долгая работа, но она должна быть проведена качественно. Если поставить такую задачу, то критерии можно будет выработать. Например, если игрок попадает под определенные критерии – подписывайте и не платите налог, если нет – платите и приглашайте хоть кого. Нам не нужен здесь ни тренерский, ни игроцкий шлак. Нам нужны качественные игроки и специалисты.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1735238060
    Который уже заход,а он так и не понял,что гастарбайтеры-ключ к доходным финансовым операциям,а футбол принадлежит менагерам от бухгалтерии.Опять проиграет,с треском.
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    timon2401
    1735239090
    "пригласить наших тренеров у которых опыта в три раза больше"...назвал бы хоть одного который хоть что то доказал на "мировой" арене..."опыт" наших тренеров заканчивается максимум в РПЛ...а почему ни качественные иностранные тренеры ни игроки к нам не поедут в сложившихся условиях и кому сказать за это "спасибо" об этом тишина)) по принципу чем нам самим делать хорошие автомобили, мы повысим до небес пошлину на ввозимые)))
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    ...уефан
    1735239349
    ...гонево голимое, беспонтовое...
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