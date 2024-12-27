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    Черчесов сказал, кто сильнее – Сафонов или Доннарумма

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сравнил уровни вратарей «ПСЖ» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы.

    – Если по-вратарски сравнивать Матвея и Доннарумму, можете ли сказать, что они примерно одного уровня? Или разница есть?

    – Я бы сказал, что одного. Но мы Доннарумму видим на топ-уровне с 17 лет. Плюс он признавался лучшим игроком чемпионата Европы, это же просто так не приходит. Поэтому повторюсь – Матвею надо сохранить и приумножить свои качества, плюс своей игрой продолжать давать пищу для размышлений главному тренеру, – сказал Черчесов.

    • Сафонов перешел в «ПСЖ» летом из «Краснодара» за 20 млн евро.
    • Россиянин провел за французскую команду 8 матчей, три из которых отстоял на ноль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    BRO_football
    1735287162
    Кто из вратарей сильнее - Сафонов или Доннарумма? - Я! - ответил Черчесов
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    Интерес
    1735291285
    Кто в итоге останется ,тот и нужен...руководству ПСЖ.Во всех смыслах.Остальное-вкусовщина.Один уже годок,а второй ещё салага.
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