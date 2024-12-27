Черчесов сказал, кто сильнее – Сафонов или Доннарумма

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сравнил уровни вратарей «ПСЖ» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы.

– Если по-вратарски сравнивать Матвея и Доннарумму, можете ли сказать, что они примерно одного уровня? Или разница есть?

– Я бы сказал, что одного. Но мы Доннарумму видим на топ-уровне с 17 лет. Плюс он признавался лучшим игроком чемпионата Европы, это же просто так не приходит. Поэтому повторюсь – Матвею надо сохранить и приумножить свои качества, плюс своей игрой продолжать давать пищу для размышлений главному тренеру, – сказал Черчесов.