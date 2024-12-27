«Локомотив» назвал сумму, за которую готов отпустить Батракова в «Зенит»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном переходе Алексея Батракова в «Зенит». По его словам, в руководстве клуба готовы рассмотреть предложение от петербуржцев по 19-летнему полузащитнику в размере 100 миллионов.

– Какая вероятность, что летом «Зенит» не выплатит за Батракова отступные и не заберет его, как было с Глушенковым?

– «Зенит» готов предложить за Лешу 100 миллионов? Такое предложение мы обсудим на совете директоров. Ну а если серьезно – недавно мы улучшили личные условия Леши, у него длинный контракт, опасений насчет его ухода у нас нет.