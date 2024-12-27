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    • «Локомотив» назвал сумму, за которую готов отпустить Батракова в «Зенит»

    «Локомотив» назвал сумму, за которую готов отпустить Батракова в «Зенит»

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном переходе Алексея Батракова в «Зенит». По его словам, в руководстве клуба готовы рассмотреть предложение от петербуржцев по 19-летнему полузащитнику в размере 100 миллионов.

    – Какая вероятность, что летом «Зенит» не выплатит за Батракова отступные и не заберет его, как было с Глушенковым?

    – «Зенит» готов предложить за Лешу 100 миллионов? Такое предложение мы обсудим на совете директоров. Ну а если серьезно – недавно мы улучшили личные условия Леши, у него длинный контракт, опасений насчет его ухода у нас нет.

    • Батраков забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его рыночная цена – 8 млн евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (6)
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    BRO_football
    1735286946
    100 миллионов чего? Если рублей, то это мало. Всего лишь 1 млн евро, при рыночной стоимости - 8. Если 100 млн евро - это слишком много
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    Интерес
    1735290948
    Я думал-миллиард доларей,а тут так скромно,и с неназванной валютой.
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    "supermax"
    1735294768
    Достаточно интересный чувак, может вырасти в приличного игрока, если конечно блохастые деньгами не попортят и отстанут от человека
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    Азбука
    1735294934
    Московские клубы ревниво относятся к переходу своих футболистов в Зенит. Легче Зениту за рубежом подписать.
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