В «Локомотиве» объяснили, почему клуб не сумел удержать Антона Миранчука

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов поделился подробностями ухода из клуба Антона Миранчука.

Воспитанник «Локо» покинул команду 1 июля – у него истек срок контракта. Полузащитник перешел в швейцарский «Сьон».

«Мы заранее сделали ему хорошее предложение, но Антон до последнего не давал нам ответ. На последней встрече мы еще улучшили наше предложение, но Антон отказался. Получилось так, что за одно окно от нас ушли два лидера с одинаковым профилем на поле. Отсюда и были мои опасения», – сказал Ульянов.