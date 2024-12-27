Мостовой – о 30 тысячах Кругового в месяц: «Если на воде заправляться, то хватит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Данила Кругового. Защитник ЦСКА ранее заявил, что смог бы прожить месяц в Москве на 30 тысяч рублей.

«На 30 тысяч рублей прожить нереально. В виде эксперимента можно попробовать – жить на базе, ездить на метро и трамвае. Утром проснулся, выпил чай с сухарем, потренировался – тогда да.

А машину он водой будет заправлять, что ли? Есть машины, заправить которые стоит пять тысяч рублей. Три раза заправил – и уже половина суммы. Если на воде заправляться, то хватит», – сказал Мостовой.