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  • Мостовой – о 30 тысячах Кругового в месяц: «Если на воде заправляться, то хватит»

Мостовой – о 30 тысячах Кругового в месяц: «Если на воде заправляться, то хватит»

27 декабря 2024, 11:34
8

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Данила Кругового. Защитник ЦСКА ранее заявил, что смог бы прожить месяц в Москве на 30 тысяч рублей.

«На 30 тысяч рублей прожить нереально. В виде эксперимента можно попробовать – жить на базе, ездить на метро и трамвае. Утром проснулся, выпил чай с сухарем, потренировался – тогда да.

А машину он водой будет заправлять, что ли? Есть машины, заправить которые стоит пять тысяч рублей. Три раза заправил – и уже половина суммы. Если на воде заправляться, то хватит», – сказал Мостовой.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Круговой Данил Мостовой Александр
Комментарии (8)
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andrei-sarap-yandex
1735294444
это в стиле КРУГОВОГО плюнуть всем в душу и в лиццо за 30 сребренников ИЮДА КРЫСА
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Борис34684
1735295695
Мостовой тупой царь как пробка, похоже не читая сразу решил комментировать, вошёл в раж. А ведь Круговой сказал, что прожить можно если жить одному на базе, с семьёй нет. Зачем нах приверать.
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Азбука
1735297894
Россия страна контрастов. Нищие пенсионерки легко переводят мошенникам миллионы, а по зомбоящику постоянно не могут набрать нужную сумму для операций больным детям. И то, и другое есть объективная реальность, в которой все живут. Круговой согласен жить и питаться на базе на халяву, а Мостовому ездить на трамвае зашквар. И оба по своему правы.
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VGreen
1735301720
Если на базе, еда бесплатная, то конечно можно. Но Круговой, думаю, привирает. Рестораны, гаджеты и тп - это уже минимум 30 тыщ в месяц, а прочие развлечения, шмот и тп
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Spartak_forv@
1735304836
У меня кран сломался на кухне,спросите у этого чувака,как быть, он же на всю х ню мнение имеет
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anatolich72
1735306237
Не хватит, ща жкх подрастёт и не хватит!
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