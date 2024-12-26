Мостовой не готов тренировать во Второй лиге: «Анчелотти, Зидан – они же не снизу начинали»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, как обстоят дела с его аттестацией как тренера.

«У нашей группы прошла аттестация, и пока все закончилось. Все ушли на праздники. Теперь соберемся только после больших выходных, и нам скажут, как дальше двигаться. Результаты аттестации тоже после праздников будут известны.

Что планирую дальше делать? Последние годы в жизни ничего не загадываю, потому что бессмысленно смотреть далеко вперед. Думаю, многие так делают. Если позовут в штаб или на стажировку, то пожалуйста. Я всегда открыт.

Поработать с Канчельскисом в брянском «Динамо»? Он выдающийся футболист и даже не в упрек брянскому «Динамо»… Если такой человек не нужен нашему большому футболу, то как это возможно вообще?! А мне не 30 лет, чтобы начинать снизу.

В таком возрасте пусть начинают те, кто по мячу один раз били. Анчелотти, Зидан и еще 50 фамилий могу назвать – они же снизу не начинали. Они всю жизнь играли в футбол, а потом их назначили. А так с Андреем Канчельскисом на связи. Желаю ему удачи», – сказал Мостовой.