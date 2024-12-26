Самые упоминаемые российские спортсмены в 2024 году

«Медиалогия» составила рейтинг самых упоминаемых спортсменов в российских СМИ в период с 1 января по 24 декабря 2024 года.

Первое место с отрывом занял хоккеист Александр Овечкин. В топ-3 также попали теннисист Даниил Медведев и футболист Артем Дзюба.

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