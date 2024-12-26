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    Самые упоминаемые российские спортсмены в 2024 году

    «Медиалогия» составила рейтинг самых упоминаемых спортсменов в российских СМИ в период с 1 января по 24 декабря 2024 года.

    Первое место с отрывом занял хоккеист Александр Овечкин. В топ-3 также попали теннисист Даниил Медведев и футболист Артем Дзюба.

    1. Александр Овечкин, хоккей – 1,574 миллиона упоминаний;
    2. Даниил Медведев, теннис – 1,169 млн;
    3. Артем Дзюба, футбол – 935,3 тысячи;
    4. Матвей Сафонов, футбол – 706,2 тысячи;
    5. Алексей Миранчук, футбол – 688,9 тысячи;
    6. Максим Глушенков, футбол – 680,6 тысячи;
    7. Константин Тюкавин, футбол – 650,8 тысячи;
    8. Мирра Андреева, теннис – 649,2 тысячи;
    9. Андрей Рублев, теннис – 630,4 тысячи;
    10. Александр Соболев, футбол – 617,5 тысячи;

    ***

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    Mirak92
    1735233535
    Они все курят в стороне, сколько бомба про мостового за год настрочила
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