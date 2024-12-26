Самые упоминаемые российские спортсмены в 2024 году

«Медиалогия» составила рейтинг самых упоминаемых спортсменов в российских СМИ в период с 1 января по 24 декабря 2024 года.
Первое место с отрывом занял хоккеист Александр Овечкин. В топ-3 также попали теннисист Даниил Медведев и футболист Артем Дзюба.
- Александр Овечкин, хоккей – 1,574 миллиона упоминаний;
- Даниил Медведев, теннис – 1,169 млн;
- Артем Дзюба, футбол – 935,3 тысячи;
- Матвей Сафонов, футбол – 706,2 тысячи;
- Алексей Миранчук, футбол – 688,9 тысячи;
- Максим Глушенков, футбол – 680,6 тысячи;
- Константин Тюкавин, футбол – 650,8 тысячи;
- Мирра Андреева, теннис – 649,2 тысячи;
- Андрей Рублев, теннис – 630,4 тысячи;
- Александр Соболев, футбол – 617,5 тысячи;
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- 14. Георгий Джикия, футбол – 457,7 тысячи;
- 18. Федор Чалов, футбол – 419 тысяч;
- 19. Александр Головин, футбол – 393,1 тысячи;
- 22. Игорь Акинфеев, футбол – 365,4 тысячи;
- 23. Арсен Захарян, футбол – 358,1 тысячи;
- 28. Антон Миранчук, футбол – 319,5 тысячи.