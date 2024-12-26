Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Член исполкома РФС: «Есть надежда на участие России в квалификации ЧМ-2026»

    Член исполкома РФС: «Есть надежда на участие России в квалификации ЧМ-2026»

    Михаил Гершкович, член исполкома РФС, верит в участие сборной России в отборе ЧМ-2026.

    – Верите, что сборная России примет участие в квалификации на Евро-2028?

    – В глубине души у меня есть уверенность, что нас как выгнали, так и могут вернуть внепланово. Так что есть надежда даже на участие в квалификации ЧМ-2026. Там только-только жеребьевка была, а играть начнут в следующем году. Так что еще очень многое может измениться, давайте подождем. Будем держать кулачки и верить.

    • Россия отстранена с 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший соперник неизвестен.

    Новости по теме
    В Болгарии ответили, будет ли матч со сборной России в 2025 году 1
    Израиль поддержал возвращение российских команд в турниры ФИФА и УЕФА 9
    Карпин – о 2025-м: «Дай бог, потихоньку начнется наше возвращение» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1735235522
    У Гершковича есть надежда, а у меня есть Надежда)))))))
    Ответить
    Гор--google
    1735236448
    Неужели и в правду они верят? Ну наивняк.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 