Член исполкома РФС: «Есть надежда на участие России в квалификации ЧМ-2026»

Михаил Гершкович, член исполкома РФС, верит в участие сборной России в отборе ЧМ-2026.

– Верите, что сборная России примет участие в квалификации на Евро-2028?

– В глубине души у меня есть уверенность, что нас как выгнали, так и могут вернуть внепланово. Так что есть надежда даже на участие в квалификации ЧМ-2026. Там только-только жеребьевка была, а играть начнут в следующем году. Так что еще очень многое может измениться, давайте подождем. Будем держать кулачки и верить.