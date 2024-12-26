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    • Файзуллаев: «В Узбекистане абсолютно незнакомые люди представляются моими родственниками»

    Файзуллаев: «В Узбекистане абсолютно незнакомые люди представляются моими родственниками»

    Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о росте популярности в Узбекистане.

    – Давай вернемся к твоей популярности. Тебя часто узнают в Узбекистане?

    – Да, много подходят, фоткаются. В заведениях могут сделать комплимент от шефа. Но самое смешное, когда абсолютно незнакомые мне люди представляются моими тетями или дядями – причем в разговорах с моими реальными родственниками.

    – А в Москве тебя узнают?

    – Бывает, но из-за того, что Москва большой город, популярность не так сильно ощущается, как в Узбекистане. Там меня знают практически все. Спокойно выйти в ресторан не получится – точно кто-то узнает и обязательно подойдет.

    • Сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Монако» и «Сосьедада».
    • В этом сезоне Файзуллаев забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    1735240928
    А занимают много?У нас отечественные футболисты любят становиться займодателями "друзей",а потом,лет через пять,начинают "мемуарить" о своих потерях,не отразившихся нав общем благополучии.
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