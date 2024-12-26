Файзуллаев: «В Узбекистане абсолютно незнакомые люди представляются моими родственниками»

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о росте популярности в Узбекистане.
– Давай вернемся к твоей популярности. Тебя часто узнают в Узбекистане?
– Да, много подходят, фоткаются. В заведениях могут сделать комплимент от шефа. Но самое смешное, когда абсолютно незнакомые мне люди представляются моими тетями или дядями – причем в разговорах с моими реальными родственниками.
– А в Москве тебя узнают?
– Бывает, но из-за того, что Москва большой город, популярность не так сильно ощущается, как в Узбекистане. Там меня знают практически все. Спокойно выйти в ресторан не получится – точно кто-то узнает и обязательно подойдет.
- Сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Монако» и «Сосьедада».
- В этом сезоне Файзуллаев забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.