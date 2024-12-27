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    • «Если сможете ее найти – я останусь»: директор «Локо» сообщил о сумме, которую потребовал Глушенков от клуба

    «Если сможете ее найти – я останусь»: директор «Локо» сообщил о сумме, которую потребовал Глушенков от клуба

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов поделился подробностями ухода Максима Глушенкова в «Зенит».

    Петербуржцы заплатили московскому клубу за нападающего 6,3 миллиона евро.

    – Уговаривали Глушенкова остаться?

    – Пытались. Он изначально обозначил определенную сумму, которую хотел бы зарабатывать: «Если сможете ее найти – я останусь». Мы готовы были сделать Глушенкова самым высокооплачиваемым футболистом «Локомотива». Несмотря на это, он перешел в «Зенит». На этом трансфере мы заработали – если бы Глушенков остался, мы бы никого не купили.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (9)
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    DMитрий
    1735286687
    Волки сыты, овцы целы.
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    acor94
    1735289724
    Вы ж *** сказали что сообщил, где сумма то? Че за ******** заголовки?
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    Интерес
    1735291111
    Совсем запутали "обчественность",теперь и непонятно ранжирование Иуд...Кто теперь первый-Соболь,или Глуш-непонятно,но все их следы ведут,странным образом,в "Зенит".
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    neim
    1735291664
    Лица смыты, краски тусклы То ли люди, то ли куклы ...
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    Айболид
    1735294786
    ульянов-ленон , а доказательство будут ? Сомневаюсь , ибо всё говно , что летит в сторону Зенита из Москвы , выдумывается в понедельник с сильного похмелья .
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