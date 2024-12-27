«Если сможете ее найти – я останусь»: директор «Локо» сообщил о сумме, которую потребовал Глушенков от клуба

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов поделился подробностями ухода Максима Глушенкова в «Зенит».

Петербуржцы заплатили московскому клубу за нападающего 6,3 миллиона евро.

– Уговаривали Глушенкова остаться?

– Пытались. Он изначально обозначил определенную сумму, которую хотел бы зарабатывать: «Если сможете ее найти – я останусь». Мы готовы были сделать Глушенкова самым высокооплачиваемым футболистом «Локомотива». Несмотря на это, он перешел в «Зенит». На этом трансфере мы заработали – если бы Глушенков остался, мы бы никого не купили.