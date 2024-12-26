Аршавин объяснил, почему не хочет быть главным тренером

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин не планирует становиться главным тренером.
– Андрей Аршавин в штабе Сергея Семака – это реально в какой-нибудь мультивселенной?
– Нет.
– А в штабе другого клуба?
– Возможно. Но, полагаю, этот клуб будет каким-то маленьким. Ситуация же по-разному может сложиться. Главным тренером пока себя не вижу. Брать ответственность за такого рода результат не хочу.
- Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита».
- Игрок – воспитанник клуба.
- «Зенит» идет в РПЛ 2-м.