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    Черчесов раскрыл, что его огорчило в 2024 году

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвел итоги 2024 года.

    – А что вас огорчило в 2024 году?

    – Что Леонид Слуцкий не стал чемпионом в Китае. По мере возможности следил, переживал. Я же понимаю, что такое работать в иностранном чемпионате, как сложно там добиваться успеха. Он проделал хорошую работу, и хотелось, чтобы титул был его. Поэтому я чуть расстроился.

    – Какие личные итоги 2024 года подведeте для себя?

    – Я пока в процессе. Пока же просто пожелаю себе того же, что пожелал Гвардиоле, потому что этот год заканчиваю поражениями. Хочется, чтобы они тоже в этом году остались.

    • Слуцкий в Китае год.
    • Он выиграл с «Шанхай Шэньхуа» серебро чемпионата.
    • Контракт действует еще год.

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    Источник: «Чемпионат»

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