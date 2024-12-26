Черчесов раскрыл, что его огорчило в 2024 году

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвел итоги 2024 года.

– А что вас огорчило в 2024 году?

– Что Леонид Слуцкий не стал чемпионом в Китае. По мере возможности следил, переживал. Я же понимаю, что такое работать в иностранном чемпионате, как сложно там добиваться успеха. Он проделал хорошую работу, и хотелось, чтобы титул был его. Поэтому я чуть расстроился.

– Какие личные итоги 2024 года подведeте для себя?

– Я пока в процессе. Пока же просто пожелаю себе того же, что пожелал Гвардиоле, потому что этот год заканчиваю поражениями. Хочется, чтобы они тоже в этом году остались.