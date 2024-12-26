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    • Тренер «Зенита» – о натурализации Дугласа Сантоса: «Надо пользоваться возможностью получить паспорт великой страны»

    Тренер «Зенита» – о натурализации Дугласа Сантоса: «Надо пользоваться возможностью получить паспорт великой страны»

    Вильям, тренер «Зенита», прокомментировал натурализацию защитника команды Дугласа Сантоса.

    – Недавно Дуглас Сантос получил российский паспорт. Разговаривали с ним?

    – Да, он спрашивал, как можно стать гражданином России и что для этого нужно. Я не мог повлиять на его решение. Когда у тебя есть возможность получить паспорт такой великой страны – надо ею пользоваться. Это большая честь. Лично я могу сказать о России только самые теплые слова.

    – Дуглас собирается играть за сборную России?

    – Не знаю, насколько это возможно. Когда мы говорили с Дуги, данный вопрос никак не затрагивался. Я просто дал ему свой совет и все.

    • 30-летний игрок куплен «Зенитом» у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Контракт Дугласа действует до 2027 года.
    • В сезоне РПЛ Сантос сыграл все 18 матчей без замен, сделал 3 ассиста.

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии (2)
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    n876
    1735241537
    такой великой страны==== Разве на великую страну санкции накладывают ? Вот как сейчас--накладывают и накладывают.
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