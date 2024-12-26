Тренер «Зенита» – о натурализации Дугласа Сантоса: «Надо пользоваться возможностью получить паспорт великой страны»

Вильям, тренер «Зенита», прокомментировал натурализацию защитника команды Дугласа Сантоса.
– Недавно Дуглас Сантос получил российский паспорт. Разговаривали с ним?
– Да, он спрашивал, как можно стать гражданином России и что для этого нужно. Я не мог повлиять на его решение. Когда у тебя есть возможность получить паспорт такой великой страны – надо ею пользоваться. Это большая честь. Лично я могу сказать о России только самые теплые слова.
– Дуглас собирается играть за сборную России?
– Не знаю, насколько это возможно. Когда мы говорили с Дуги, данный вопрос никак не затрагивался. Я просто дал ему свой совет и все.
- 30-летний игрок куплен «Зенитом» у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
- Контракт Дугласа действует до 2027 года.
- В сезоне РПЛ Сантос сыграл все 18 матчей без замен, сделал 3 ассиста.