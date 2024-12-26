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    • Аршавин вспомнил, как отказал Канделаки: «Да никогда в жизни»

    Аршавин вспомнил, как отказал Канделаки: «Да никогда в жизни»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о сотрудничестве с «Матч ТВ».

    – Что из всей вашей деятельности вам нравится больше всего?

    – Самое понятное – это «Матч ТВ». Всe прозрачно. Тина [Канделаки] знала, для чего меня берeт и что от меня хочет.

    «Зенит» использует меня на тот процент, на который желает.

    «Это футбол, брат» нравится: никогда не думал, что можно футбол обсуждать каждый день и это будет смешно и весело. И то, что Николай Николаевич Писарев раскрылся для публики и нас по-другому – здорово.

    – Пять лет назад вы представляли, что в вашей жизни будет так много медиаактивностей?

    Ещe в 2016-м мне звонила Тина Канделаки, звала поработать на Евро-2016. Я говорил: «Да никогда в жизни. На «Матч ТВ»? Мне это вообще для чего?»

    Но в итоге она всe равно попросила [президента «Кайрата»] Кайрата Советаевича [Боранбаева], и я прилетал в студию.

    Потом, уже после окончания карьеры, я больше соглашался с еe доводами. Она сильный управленец, говорит всe по делу и разбирается в своей теме.

    – Почему для вас это кайф?

    – Для меня это легко, я привык быть на виду. Мне не нужно напрягаться, чтобы быть таким, какой я есть. И я понимаю, что это востребовано, раз меня зовут.

    Вообще, я отказываюсь от 80% предложений. «Матч ТВ» – это моя работа, а «Это футбол, брат» мне нравится, им со мной комфортно, а мне – с ними. Поэтому я там участвую. В другие проекты редко хожу.

    – Андрей Аршавин, у которого появится собственный медийный проект – это реально?

    – Думаю, маловероятно. Я не боюсь ответственности, но одно дело, когда я работаю в структуре. А другое – своe дело. У меня никогда не было своего бизнеса, и я этого не хотел. В новое вхожу с трудом.

    Понятно, что можно набрать команду, но я всe равно футбольный человек. Мне интереснее работа на земле. С другой стороны, как показывает жизнь, иногда ты больше востребован в медиа.

    – Бывает такое, что руководство делает вам замечания относительно того, что говорите в СМИ?

    – Здесь важно понимать: я позиционирую себя на «Матч ТВ» как Андрей Аршавин. Понятно, что я бы симпатизировал «Зениту», даже если бы не работал в клубе. В целом проблем нет.

    Однако важный нюанс: «Матч ТВ» мне предложил работу ещe до «Зенита». И когда Сергей Александрович пригласил в клуб, то моим условием было продолжить работу на канале.

    Сразу предупредил, что оставляю за собой право говорить то, что считаю нужным. В тот момент никто не знал, что будет такая серия чемпионских титулов. И говорить много плохого о «Зените» не приходилось.

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    Источник: «Чемпионат»

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