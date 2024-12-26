Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Боярский объяснил, почему верит в Соболева

    Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался в поддержку форварда петербургской команды Александра Соболева.

    – Когда-то вы говорили: «В «Зените» восхищает Азмун. Если он на лавочке, я в печали». В нынешнем составе такой футболист есть?

    – Пожалуй, нет. У нас сейчас много классных исполнителей. А скамейка такая, что глаза разбегаются. На каждую позицию – по два игрока!

    Мне нравится новый вратарь – Латышонок. Он и в общении приятное впечатление произвел, недавно познакомились.

    Глушенков великолепно начал сезон, но потом травмы подкосили. Жаль, Кассьерра играет с перепадами. То велик, то незаметен.

    А Соболев, как мне кажется, от избытка желания не показывает все, на что способен. Но в нем у меня сомнений нет. Видно – парень с характером.

    Старается, очень хочет забить, приносить пользу команде. Уверен, так и будет. Освоится, наберет форму – и прорвет.

    • Соболева в августе купили у «Спартака» за 10 млн евро.
    • У нападающего нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в «Зенит».
    • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

    Новости по теме
    Самые упоминаемые российские спортсмены в 2024 году 2
    Пономарев двумя словами описал спортсменов, нарушавших ПДД более 100 раз за год 3
    Джикия и Соболев – в топ-3 среди спортсменов по нарушениям ПДД в 2024 году 22
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:06
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1735227358
    ...ага, и мы в Соболева верим! Но... По своему)...
    Ответить
    шахта Заполярная
    1735227471
    Что бы быстрее прорвало надо двойную дозу пургенчика заглотить.
    Ответить
    Константин-Шапкин-google
    1735230387
    А он и в путю верит. Что поделаешь верующий
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 