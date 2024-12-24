Ловчев оценил вероятность продажи Угальде

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил вероятность ухода из московской команды нападающего Манфреда Угальде.

«Ответ на вопрос по Угальде очень прост. «Спартак» всячески хочет стать чемпионом России после определенного количества времени без золота. Он может уйти только в том случае, если за него предложат очень большие деньги. А если нет, то, я думаю, тренер команды Деян Станкович будет против продажи Угальде.

Самое главное то, что в концовке сезона у «Спартака» пошла хорошая игра, а все же хотят, чтобы команда была серьезным конкурентом для «Зенита».

Я считаю, что вся эта ситуация подогревается агентами. А по поводу интереса из Англии, только сравните: есть Угальде и есть норвежский форвард Эрлинг Холанд в «Манчестер Сити». Это же две большие разницы.

Да, у Угальде сейчас получается много забивать, но ведь до этого у него совсем не шла игра. И в сборной Коста-Рики он тоже не делает ничего сверхъестественного. Мне кажется, что интерес к нему подогревают искусственно», – сказал Ловчев.