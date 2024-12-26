Аршавин рассказал о «феномене» в академии «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин охарактеризовал талантливого воспитанника клуба Вадима Шилова.

– Видел фамилию Вадима Шилова: 42 гола в 30 матчах. Что это за игрок?

– Это феномен в своeм возрасте. Он у нас где-то два с половиной года, человек в порядке, очень крут.

Вопрос его физического развития: он рано окреп, но играет не только на этой крепкости. У Вадима есть футбольный интеллект, удар. Он один из двигателей команды 2008 года, которая показывает хороший футбол.

Даже на фоне турнира в Бразилии выделяется. Понятно, что там трудно, но перспектива хорошая. У него с головой всe хорошо, не надо заставлять играть в футбол. Ему даны и талант, и преданность футболу.