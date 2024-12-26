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    Аршавин рассказал о «феномене» в академии «Зенита»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин охарактеризовал талантливого воспитанника клуба Вадима Шилова.

    – Видел фамилию Вадима Шилова: 42 гола в 30 матчах. Что это за игрок?

    – Это феномен в своeм возрасте. Он у нас где-то два с половиной года, человек в порядке, очень крут.

    Вопрос его физического развития: он рано окреп, но играет не только на этой крепкости. У Вадима есть футбольный интеллект, удар. Он один из двигателей команды 2008 года, которая показывает хороший футбол.

    Даже на фоне турнира в Бразилии выделяется. Понятно, что там трудно, но перспектива хорошая. У него с головой всe хорошо, не надо заставлять играть в футбол. Ему даны и талант, и преданность футболу.

    • Шилов – уроженец Белгорода.
    • В марте ему исполнится 17 лет.
    • Основная позиция – левый вингер.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
    1735223250
    Феномен это когда за 15 лет ни одного игрока до основы не довели, а только целуют задницы второсортным латиносам
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