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    • Ловчев – о Зареме: «Если моя супруга начнет вякать про «Спартак», я дам ей по балде и разведусь»

    Ловчев – о Зареме: «Если моя супруга начнет вякать про «Спартак», я дам ей по балде и разведусь»

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев оценил выступления в СМИ жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

    «Я никак не относился к Зареме. Говорил лишь одно – слово «бабенка», и оно не мое, а Старостина. Когда эта «бабенка» вдруг влезает и начинает рассказывать руководству «Спартака», что и как им делать, каких игроков покупать, это удивительно. Раньше женщин даже в автобус не пускали, потому что это не их дело.

    Без Федуна и Заремы стало лучше? Да не в этом вопрос. Федун тратил свои деньги. Вот моя супруга. Если она завтра начнет вякать вам что-то про «Спартак», я первый дам ей по балде и скажу, что развожусь. А Федун все это слушал», – сказал Ловчев.

    • Федун и Зарема покинули «Спартак» в 2022 году.
    • При Федуне клуб выиграл все российские трофеи.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    09.12.2024 21:59
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Тинез Розоп
    1733772960
    Паша и Иришка чики пики)…
    Ответить
    Arvlad
    1733773338
    Ну, наверно г-н Федун просто уважает свою жену, в отличие от г-на Ловчева, который видимо от дачи "по балде" четырём жёнам, забыл про уважение...
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    Интерес
    1733777177
    Жена :"Женька,брысь в постель"!
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    АлексМак
    1733779002
    золотые слова
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    Plyash
    1733780590
    Серафимович,а у жены есть балда..? Может быть,лучше по попе?
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    balam
    1733781910
    Серафимыч просто зверь
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    Борис34684
    1733792630
    Судя по тому что выражает эта бабенка, как сказал Ловчев, она больше знает и понимает про футбол, чем футбольные рукамиводители Спартака. Если смотреть результаты и игру команды последних лет.
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    Foxitkuban
    1733809023
    Есть ощущение, что их обоих нужно отстранить от публичных высказываний в судебном порядке.
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    САДЫЧОК
    1733812982
    Самое главное Зарема внушила , что Федун владелец Спартака-но он всего лишь менеджер был у Аликперова! Ну а Ловчев всё говорит за деньги-у него нет своего мнения!
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    Серый212918
    1733901457
    Отняли у бабенки игрушку, вот и пытается о себе напоминать.
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