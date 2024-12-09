Ловчев – о Зареме: «Если моя супруга начнет вякать про «Спартак», я дам ей по балде и разведусь»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев оценил выступления в СМИ жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Я никак не относился к Зареме. Говорил лишь одно – слово «бабенка», и оно не мое, а Старостина. Когда эта «бабенка» вдруг влезает и начинает рассказывать руководству «Спартака», что и как им делать, каких игроков покупать, это удивительно. Раньше женщин даже в автобус не пускали, потому что это не их дело.

Без Федуна и Заремы стало лучше? Да не в этом вопрос. Федун тратил свои деньги. Вот моя супруга. Если она завтра начнет вякать вам что-то про «Спартак», я первый дам ей по балде и скажу, что развожусь. А Федун все это слушал», – сказал Ловчев.

Федун и Зарема покинули «Спартак» в 2022 году.

При Федуне клуб выиграл все российские трофеи.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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