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    Маркиньос определил место РПЛ среди европейских лиг

    Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался об уровне РПЛ.

    – Раньше РПЛ входила в топ-6 лучших лиг Европы. Как думаете, какое место сейчас занимает наш чемпионат?

    – Для меня РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы. Это прекрасная, сильная лига с хорошими легионерами и российскими футболистами. Мне нравится здесь играть.

    • Маркиньос в лиге с лета.
    • Ранее бразилец выступал в Венгрии за «Ференцварош».
    • Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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