Маркиньос определил место РПЛ среди европейских лиг

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался об уровне РПЛ.

– Раньше РПЛ входила в топ-6 лучших лиг Европы. Как думаете, какое место сейчас занимает наш чемпионат?

– Для меня РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы. Это прекрасная, сильная лига с хорошими легионерами и российскими футболистами. Мне нравится здесь играть.

Маркиньос в лиге с лета.

Ранее бразилец выступал в Венгрии за «Ференцварош».

Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.

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