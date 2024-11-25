Маркиньос определил место РПЛ среди европейских лиг

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался об уровне РПЛ.
– Раньше РПЛ входила в топ-6 лучших лиг Европы. Как думаете, какое место сейчас занимает наш чемпионат?
– Для меня РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы. Это прекрасная, сильная лига с хорошими легионерами и российскими футболистами. Мне нравится здесь играть.
- Маркиньос в лиге с лета.
- Ранее бразилец выступал в Венгрии за «Ференцварош».
- Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.
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