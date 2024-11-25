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    • Генич – о разгромной победе «Спартака» в дерби с «Локо»: «Не знаю, какого борща они поели»

    Генич – о разгромной победе «Спартака» в дерби с «Локо»: «Не знаю, какого борща они поели»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич впечатлен игрой «Спартака» в субботнем дерби с «Локомотивом».

    • Спартаковцы выиграли со счетом 5:2 в 16-м туре РПЛ.
    • Манфред Угальде забил 4 гола и сделал ассист.
    • «Спартак» поднялся на 4-е место в чемпионате.

    «В таком темпе, как играл «Спартак» в первом тайме, я никогда такой команды не видел. Какого борща они поели, не знаю. До этого «Спартак» такого не показывал.

    Самое удивительное, что это произошло после сборных, когда все вернулись в разное время, многие отсутствовали. Все сборники показали очень хороший футбол.

    Угальде летел издалека. Игрок «Локо» Монтес тоже далеко летел, который в ночь со вторника на среду играл матч за Мексику, сейчас он сыграл плохо. А Угальде – совсем другая история. Тут не угадаешь.

    Оказывается, посреди недели «Локо» играл товарищеский матч, я узнал об этом из интервью Галактионова. Нигде не было информации! Пишу в пресс-службу – мне говорят, что это под строжайшим секретом! Это Михал Михалыч решил сказать, а в клубе договоренность была – молчать. Не говорят о том, что был товарищеский матч посреди сезона...

    До маразма доходит. Все клубы хотят открытости, чтобы было больше интереса. Все хотят, но чтобы это делали другие, а не они. Не понял такого поведения «Локомотива».

    Мне показалось, что «Спартак» сыграл так, как привык «Локомотив» против своих соперников – темп высочайший. Красно-белые удивили этим соперника, который оказался не совсем готов к этому. Но такие вещи очень сложно на поток поставить», – считает Генич.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.11.2024 22:22
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    Комментарии (2)
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    alefreddy
    1732564379
    и вдруг поникли все критики
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    рылы
    1732570054
    знаменитый тарасофский борщ, отведанный в судейской.
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